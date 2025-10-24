ТСН у соціальних мережах

Рецепти
91
1 хв

Як приготувати зелену олію з кропу: секретний рецепт шефів

Якщо ви хочете освіжити страви яскравим зеленим акцентом і дізнатися, який вигляд має робота шефа у мішленівському ресторані, ми відкриваємо завісу кулінарного світу, де зелена олія кропу стає чарівним інгредієнтом, а меню — мистецтвом для обраних.

2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
700 ккал
Як приготувати зелену олію з кропу

Як приготувати зелену олію з кропу / © Credits

Це не просто гарний акцент на тарілці — це вибух смаку, який підкреслює будь-яку страву, від соусів до зеленого майонезу і декоративних елементів. Як правильно приготувати та використовувати зелену олію з кропу, розповіли на сторінці Gourmet Mentor Consulting.

Інгредієнти

бланшований кріп
200 г
олія (оливкова чи рафінована соняшникова)
600 г

Приготування

  1. Змішайте у блендері кріп з олією 3–5 хв до однорідної маси.

  2. Процідіть суміш через марлю або тканину, щоб отримати чисту зелену олію.

  3. Швидко охолодіть, перелийте до кондитерського мішка та залиште в холодильнику на кілька годин.

  4. Видаліть воду, яка осіла на дні — і ваша зелена олія готова.

Використання

  • приготування соусів і заправок

  • приготування зеленого майонезу

  • декорування страв у ресторанному стилі

Поради від шефа

  • Готуйте заздалегідь: зелена олія з кропу зберігає в холодильнику аромат до 1–2 тижнів.

  • Експериментуйте з подаванням: маленька крапля олії на супі чи філе — і ваша страва має вигляд ресторанної.

  • Використовуйте сезонні трави: петрушка, базилік або крес-салат можуть легко замінити кріп, щоб створити нові смакові акценти.

  • Секрет презентації: навіть найпростіша страва стає вишуканою, якщо додати зелену олію як кольоровий штрих.

Зелена олія з кропу — це маленька і проста деталь, яка змінює смак, аромат і вигляд страви. А за лаштунками роботи приватного шефа — один із секретів того, як створювати досконалі страви для найвибагливіших клієнтів.

