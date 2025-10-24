Як приготувати зелену олію з кропу: секретний рецепт шефів

Як приготувати зелену олію з кропу / © Credits

Це не просто гарний акцент на тарілці — це вибух смаку, який підкреслює будь-яку страву, від соусів до зеленого майонезу і декоративних елементів. Як правильно приготувати та використовувати зелену олію з кропу, розповіли на сторінці Gourmet Mentor Consulting.

Інгредієнти бланшований кріп 200 г олія (оливкова чи рафінована соняшникова) 600 г

Приготування

Змішайте у блендері кріп з олією 3–5 хв до однорідної маси. Процідіть суміш через марлю або тканину, щоб отримати чисту зелену олію. Швидко охолодіть, перелийте до кондитерського мішка та залиште в холодильнику на кілька годин. Видаліть воду, яка осіла на дні — і ваша зелена олія готова.

Використання

приготування соусів і заправок

приготування зеленого майонезу

декорування страв у ресторанному стилі

Поради від шефа

Готуйте заздалегідь: зелена олія з кропу зберігає в холодильнику аромат до 1–2 тижнів.

Експериментуйте з подаванням: маленька крапля олії на супі чи філе — і ваша страва має вигляд ресторанної.

Використовуйте сезонні трави: петрушка, базилік або крес-салат можуть легко замінити кріп, щоб створити нові смакові акценти.

Секрет презентації: навіть найпростіша страва стає вишуканою, якщо додати зелену олію як кольоровий штрих.

Зелена олія з кропу — це маленька і проста деталь, яка змінює смак, аромат і вигляд страви. А за лаштунками роботи приватного шефа — один із секретів того, як створювати досконалі страви для найвибагливіших клієнтів.