Як швидко приготувати сирну запіканку без борошна та крохмалю

Сирна запіканка — це класика, яку можна готувати без зайвої метушні. Її секрет у простих, доступних інгредієнтах та універсальності, ви легко можете змінювати начинку залежно від сезону чи настрою. Як все правильно зробити розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти Кисломолочний сир 600–700 г Яйце 1 шт. Сметана 3 ст. л Ванільний цукор 1 ст. л Цукор 1–2 ст. л Ягоди (чорниця, малина, полуниця, суміш заморожених ягід)

Приготування

Змішуємо сир, яйце, сметану, ванільний цукор та цукор. Для ідеальної текстури використовуйте занурювальний блендер, він зробить масу ніжною та однорідною. Додаємо ягоди та акуратно перемішуємо ложкою. Так вони не розчавляться, але рівномірно розподіляться по запіканці. Викладаємо суміш у форму, бажано застелену пергаментом. Ставимо форму у розігріту до 160°C духовку та запікаємо 50–60 хв у режимі верх-низ.

Запіканка виходить ніжною, повітряною, з легким карамельним відтінком зверху. А ягоди всередині додають свіжості та яскравого смаку.

Цей десерт ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість і простоту приготування, але не готовий жертвувати смаком. До того ж запіканка без борошна та крохмалю — чудовий варіант для легкого перекусу або сніданку.

Сирна запіканка без борошна та крохмалю — це не просто десерт, а маленька кулінарна радість, яку можна часто собі дозволяти. Простота приготування, мінімум інгредієнтів і максимум смаку роблять її ідеальним вибором для сучасної української кухні.