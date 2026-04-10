Як зробити ідеальну глазур для паски зі згущеним молоком

Глазур зі згущеного молока tiktok.com/@anna_didus

У світі великодньої випічки глазур — не просто декор, а настрій, естетика та навіть смакова рівновага. Вона додає солодкої ніжності, балансує текстуру паски та робить її по-справжньому святковою.

Серед десятків рецептів, від класичних білкових до складних кондитерських кремів, дедалі більшої популярності набирають прості, швидкі варіанти. І саме такий рецепт — із сухого та згущеного молока, про який розповіли на сторінці anna_didus, став фаворитом багатьох господинь. Його головна перевага — стабільність і передбачуваний результат.

Інгредієнти (на 1 велику паску)

сухе молоко (знежирене) 50 г

згущене молоко 100 г

лимонний сік

Пропорція проста та зручна для запам’ятовування — 1:2. Якщо у вас менша паска, просто зменште кількість, але збережіть це співвідношення.

Приготування

Змішайте сухе молоко зі згущеним до однорідної маси. Додайте кілька крапель лимонного соку, він додасть легкої кислинки та допоможе текстурі. Перемішайте до гладкої, густої консистенції.

Поради

Цей рецепт має свої маленькі секрети і саме вони роблять його ідеальним:

Готуйте на одну паску. Глазур дуже швидко застигає, тому не варто робити її «про запас».

Не переборщіть із товщиною. Тонкий шар має акуратний та естетичний вигляд, тоді як надто товстий може втратити форму.

Час застигання: тонкий шар — приблизно 10 хв, товстий шар — 30–60 хв.

Дайте глазурі «відпочити». Не рухайте паску одразу після нанесення, це ключ до ідеальної поверхні.

Ідеальна паска — не лише про тісто, а й про деталі. І саме глазур ставить фінальну крапку та перетворює домашню випічку на справжній святковий артоб’єкт. Цей простий рецепт доводить, щоб створити щось красиве та смачне, не завжди потрібні складні техніки.