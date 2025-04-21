Якісоба з куркою: цікавий рецепт азійської кухні / © Credits

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Кулінар Eric Lahuerta на своїй сторінці показав, як приготувати варіант із куркою — ситний, запашний та напрочуд смачний обід або вечерю, яку можна легко створити на власній кухні.

Якісоба (буквально перекладається як «смажена гречана локшина») — це страва з японської вуличної кухні, яка готується на відкритій пательні чи плоскій жаровні. Її основа — смажена пшенична локшина (попри назву, гречку в ній зазвичай не використовують), овочі та соус, який надає страві особливого смаку — кисло-солодкого з легкою пікантністю. Найпопулярніші варіанти — з куркою, свининою або креветками.

Інгредієнти

Основні компоненти

Локшина якісоба 200 г

Середня цибулина 1 шт.

Морква 1 шт.

Свіжі гриби (печериці чи шиїтаке) 100 г

Пекінська капуста ½ качана

Куряче стегно без кістки та шкіри 300 г

Оливкова олія

Сіль

Перець

Яйця 1-2 шт.

Для соусу

Кетчуп 3 ст. л

Вустерський соус 1 ст. л

Соєвий соус 6 ст. л

Устричний соус 2 ст. л

Приготування

Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці. Зазвичай її варять 3–5 хв у підсоленій воді. Потім злийте воду, промийте холодною водою, щоб зупинити приготування та відкладіть. На великій сковороді розігрійте трохи олії. Обсмажте нарізане куряче м’ясо до золотистої скоринки, посоліть і поперчіть до смаку. Готуйте 5–7 хв, періодично помішуючи. Перекладіть у тарілку. У тій самій сковороді за потреби додайте трохи олії та обсмажте нарізані цибулю, моркву, гриби та капусту. Готуйте на сильному вогні 3–5 хв, щоб овочі залишилися злегка хрусткими. Поверніть курку до сковороди, додайте зварену локшину та влийте приготований заздалегідь соус. Добре перемішайте, щоб локшина рівномірно вкрилася соусом і увібрала аромат усіх інгредієнтів. Викладіть якісобу на тарілку, зверху покладіть смажене яйце чи половинку вареного. За бажанням прикрасьте зеленою цибулею, кунжутом або норі.

Поради:

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Готуйте швидко: сковорода має бути добре розігріта, а продукти — нарізані заздалегідь. Це дозволить зберегти текстуру овочів і соковитість м’яса.

Не переварюйте локшину, щоб вона не перетворилася на кашу після смаження.

Баланс соусу — основа страви. Він має бути не надто солоним і з легкою солодкістю. Можна трохи варіювати кількість соусів за власним смаком.

Якісоба з куркою — це чудовий спосіб урізноманітнити домашнє меню та влаштувати справжню азійську вечерю, не виходячи з дому. Ситна, ароматна, з нотками умамі та хрусткими овочами — ця страва стане улюбленою для всієї родини. І що найприємніше — приготування займе всього 30 хв.