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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

Яловича печінка з цибулею: швидкий рецепт недорогої страви

Просто, швидко і дуже смачно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
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Яловича печінка з цибулею

Яловича печінка з цибулею / © Credits

Інгредієнти

яловича печінка
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
пшеничне борошно
2 ст. л.
олія
3 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

Яловича печінка з цибулею виходить м’якою та ніжною. Подавайте з картопляним пюре, рисом або гречкою.

  1. Печінку промийте під проточною водою, висушіть паперовим рушником, видаліть плівку, наріжте невеликими шматочками.

  2. У миску насипте борошно і обваляйте кожен шматочок печінки з усіх боків.

  3. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю до м’якості, потім викладіть печінку, поперчіть, посоліть, перемішайте.

  5. Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 12–15 хвилин.

Поради:

  1. За бажанням у страву можна додати 1–2 зубчики часнику.

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