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Яловича печінка з цибулею: швидкий рецепт недорогої страви
Просто, швидко і дуже смачно.
Інгредієнти
- яловича печінка
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- пшеничне борошно
- 2 ст. л.
- олія
- 3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Яловича печінка з цибулею виходить м’якою та ніжною. Подавайте з картопляним пюре, рисом або гречкою.
Печінку промийте під проточною водою, висушіть паперовим рушником, видаліть плівку, наріжте невеликими шматочками.
У миску насипте борошно і обваляйте кожен шматочок печінки з усіх боків.
Цибулю очистьте, наріжте півкільцями.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю до м’якості, потім викладіть печінку, поперчіть, посоліть, перемішайте.
Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 12–15 хвилин.
Поради:
За бажанням у страву можна додати 1–2 зубчики часнику.
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