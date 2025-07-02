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Яловичина, тушкована з чорносливом: класичний рецепт
Приготуйте пікантну та ароматну страву — яловичину з чорносливом. Чорнослив надасть м’ясу легкого аромату копченості, який ідеально підходить для яловичини.
Після тушкування шматочки м'яса, овочі просочуються соусом і виходять ніжними та соковитими. На гарнір подайте картопляне пюре чи будь-яку кашу: рисову, пшеничну або кус-кус.
Інгредієнти
- яловичина
- 600 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- чорнослив (без кісточок)
- 200 г
- вода
- 500 мл
- томатна паста
- 2 ст. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- цукор
- 1 ч. л.
- олія
- 4 ст. л.
- сіль
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- зелень (базилик, петрушка)
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Яловичину помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки.
Цибулю, моркву очистіть, наріжте на великі кубики.
Чорнослив промийте, розріжте навпіл.
На сковороді з олією обсмажте цибулю, моркву до золотистого кольору і викладіть в окрему миску.
В цю ж сковороду влийте олію і обсмажте м'ясо на сильному вогні до рум'яності.
Додайте томатну пасту, чорнослив, паприку, лавровий лист, цукор, сіль і тушкуйте ще під закритіою кришці, на середньому вогні 30 хвилин.
Готову страву посипте зеленню.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
Якщо чорнослив великий, розріжте на 3-4 частини.