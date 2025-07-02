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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Яловичина, тушкована з чорносливом: класичний рецепт

Приготуйте пікантну та ароматну страву — яловичину з чорносливом. Чорнослив надасть м’ясу легкого аромату копченості, який ідеально підходить для яловичини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
157 ккал
Яловичина тушкована з чорносливом

Яловичина тушкована з чорносливом / © Credits

Після тушкування шматочки м'яса, овочі просочуються соусом і виходять ніжними та соковитими. На гарнір подайте картопляне пюре чи будь-яку кашу: рисову, пшеничну або кус-кус.

Інгредієнти

яловичина
600 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
чорнослив (без кісточок)
200 г
вода
500 мл
томатна паста
2 ст. л.
паприка мелена
1 ч. л.
лавровий лист
1 шт.
цукор
1 ч. л.
олія
4 ст. л.
сіль
зелень (базилик, петрушка)

  1. Яловичину помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки.

  2. Цибулю, моркву очистіть, наріжте на великі кубики.

  3. Чорнослив промийте, розріжте навпіл.

  4. На сковороді з олією обсмажте цибулю, моркву до золотистого кольору і викладіть в окрему миску.

  5. В цю ж сковороду влийте олію і обсмажте м'ясо на сильному вогні до рум'яності.

  6. Додайте томатну пасту, чорнослив, паприку, лавровий лист, цукор, сіль і тушкуйте ще під закритіою кришці, на середньому вогні 30 хвилин.

  7. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

  • Якщо чорнослив великий, розріжте на 3-4 частини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
146
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