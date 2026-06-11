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Яловичина з болгарським перцем і соєвим соусом
Щоб м’ясо вийшло м’яким, соковитим і смачним, обов’язково наріжте його тонкими смужками або соломкою впоперек волокон.
Страва чудово поєднується з гарніром із кускусу, кіноа, булгура або розсипчастим рисом.
Інгредієнти
- м’якоть яловичини
- 600 г
- червоний болгарський перець
- 2 шт.
- часник
- 2 зубки
- корінь імбиру
- 1–1,5 см
- соєвий соус
- 5 ст. л.
- кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- мелена паприка
- 0,5 ч. л.
- чорний мелений перець
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- сіль
- 0, 5 ч. л.
- олія
- 4 ст. л.
- зелена цибуля
- 3 гілочки
- кінза
- 2 гілочки
- петрушка
- 3 гілочки
- кунжут
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М’ясо помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте соломкою впоперек волокон.
Часник та імбир очистьте і натріть на дрібну тертку.
Зелень промийте та дрібно наріжте (трохи зеленої цибулі залиште для прикрашання).
Кунжут злегка обсмажте на сухій сковороді.
У мисці з’єднайте соєвий соус, часник, імбир, крохмаль, паприку, цукор, викладіть м’ясо, перемішайте, накрийте харчовою плівкою та залиште на 15–20 хв.
У пательні розігрійте олію, вийміть м’ясо з маринаду, викладіть на пательню та смажте, перемішуючи, 5–7 хв на сильному вогні, потім додайте солодкий і чорний мелений перець, посоліть та готуйте ще 5–7 хв до м’якості перцю.
Влийте до сковорідки залишки маринаду з яловичини, додайте зелень і готуйте на невеликому вогні ще 5 хв.
М’ясо з соусом розкладіть по тарілках, посипте кунжутом і зеленню.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.