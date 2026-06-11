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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Яловичина з болгарським перцем і соєвим соусом

Щоб м’ясо вийшло м’яким, соковитим і смачним, обов’язково наріжте його тонкими смужками або соломкою впоперек волокон.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Коментарі
Яловичина з болгарським перцем і соєвим соусом

Яловичина з болгарським перцем і соєвим соусом / © Credits

Страва чудово поєднується з гарніром із кускусу, кіноа, булгура або розсипчастим рисом.

Інгредієнти

м’якоть яловичини
600 г
червоний болгарський перець
2 шт.
часник
2 зубки
корінь імбиру
1–1,5 см
соєвий соус
5 ст. л.
кукурудзяний крохмаль
2 ст. л.
цукор
1 ч. л.
мелена паприка
0,5 ч. л.
чорний мелений перець
сіль
0, 5 ч. л.
олія
4 ст. л.
зелена цибуля
3 гілочки
кінза
2 гілочки
петрушка
3 гілочки
кунжут

  1. М’ясо помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте соломкою впоперек волокон.

  2. Часник та імбир очистьте і натріть на дрібну тертку.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте (трохи зеленої цибулі залиште для прикрашання).

  4. Кунжут злегка обсмажте на сухій сковороді.

  5. У мисці з’єднайте соєвий соус, часник, імбир, крохмаль, паприку, цукор, викладіть м’ясо, перемішайте, накрийте харчовою плівкою та залиште на 15–20 хв.

  6. У пательні розігрійте олію, вийміть м’ясо з маринаду, викладіть на пательню та смажте, перемішуючи, 5–7 хв на сильному вогні, потім додайте солодкий і чорний мелений перець, посоліть та готуйте ще 5–7 хв до м’якості перцю.

  7. Влийте до сковорідки залишки маринаду з яловичини, додайте зелень і готуйте на невеликому вогні ще 5 хв.

  8. М’ясо з соусом розкладіть по тарілках, посипте кунжутом і зеленню.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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