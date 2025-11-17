Яловичий гравлакс: новий рецепт скандинавської класики

Яловичий гравлакс instagram.comripaillesocialclub / © Instagram

На сторінці Ripaille Social Club показали, що навіть найвідоміші гастрономічні традиції можна переосмислити зі смаком і креативом. Тож яловичий гравлакс — це кулінарна провокація, у якій поєднуються ніжність м’яса, делікатність солі та пікантність азійської заправки.

Цей рецепт — ідеальний приклад того, як можна перетворити прості інгредієнти на ресторанну страву. А головна зірка тут — не стейк і навіть не спеції, а сіль. Саме вона є головним інгредієнтом, який розкриває текстуру та аромат яловичини, робить її водночас ніжною та насиченою.

Інгредієнти

Яловичина 300 г

Морська сіль 200 г

Цукор 200 г

Спаржа 5 шт.

Азійська заправка

Оливкова олія 2 ст. л

Соєвий соус 1 ч. л

Імбир

Винний оцет або сік лайма 1 ч. л

Корейська паста з перцю чилі 1 ч. л

Приготування

Обсмажте яловичину на сильному вогні по 1–2 хв з кожного боку — м’ясо має залишитися майже сирим усередині. Змішайте цукор і морську сіль. Обваляйте у суміші м’ясо, загорніть у плівку та залиште в холодильнику щонайменше на годину. Тим часом приготуйте заправку — з’єднайте оливкову олію, соєвий соус, імбир, оцет або сік лайма та корейську пасту. Дістаньте м’ясо, ретельно промийте від солі та обсушіть. Наріжте тонкими скибочками. Спаржу відваріть у підсоленій воді 3 хв, потім охолодіть у крижаній воді, щоб зберегти яскравий колір і хрумкість. Викладіть скибочки яловичини на тарілку у вигляді троянди, а поруч — спаржу. Полийте заправкою, посипте сіллю та, за бажання, додайте кілька скибочок маринованої червоної цибулі.

Це легка, ароматна та неймовірно ніжна страва, яка ідеально пасує до келиха охолодженого білого або ігристого вина. Текстура яловичини після засолювання нагадує карпачо, але з насиченішим смаком. А азійська заправка додає яскравості, гостроти та свіжості.

Гравлакс — не лише про рибу. Це про баланс, простоту та увагу до деталей. Яловичий варіант — ідеальне рішення для тих, кому подобається експериментувати зі смаками та подаванням. Тож якщо хочете здивувати гостей чимось нестандартним, але вишуканим — подавайте яловичий гравлакс.