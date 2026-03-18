Яворівський пиріг — рецепт української випічки
Яворівський пиріг — це не просто страва, а ціла історія родинного смаку. Його традиційно подають до борщу, холодцю чи просто обсмажують до рум’яної скоринки та смакують зі сметаною.
Фудблогерка Myroslava Pekariuk розповіла, як приготувати цю легендарну страву, яка поєднує пісню гречки, ніжну картоплю та аромат смаженої цибулі.
Для багатьох господинь це рецепт, який нагадує дитинство, а для молодих кулінарів — чудова можливість відчути тепло домашньої кухні.
Інгредієнти
Для тіста
Вода 100 мл
Молоко 25 мл
Цукор 15 г
Дріжджі 12–13 г
Яйце 1 шт.
Борошно 280 г
Сіль 5 г
Олія 35 мл
Для начинки
Гречана крупа 150 г
Вода 150 мл
Цибуля 300 г
Олія 80 мл
Смалець 100 г
Картопля 1 кг
Цибуля 50 г
Сіль
Чорний мелений перець
Приготування
Теплу воду та молоко з’єднайте з дріжджами та цукром, щоб активувати майбутню пухку структуру тіста.
Додайте яйце, перемішайте та всипте борошно.
Вимішуйте 3 хв.
Далі вливаємо олію, додаємо сіль і вимішуємо ще 5 хв.
Накриваємо рушником і залишаємо у теплі на 1,5 години, поки тісто не підійде.
Картоплю відварюємо до пюреподібної консистенції.
Гречку промиваємо та варимо 5 хв, після чого залишаємо охолоджуватися.
Смажимо цибулю зі смальцем до золотистої скоринки.
Змішуємо пюре, гречку та засмажку, додаємо сіль і перець. Важливо дати начинці трохи охолонути перед викладанням на тісто.
Розкачуємо тісто у прямокутний пласт, викладаємо начинку та защипуємо краї.
Перекладаємо у форму, рівномірно розправляємо, проколюємо виделкою та змащуємо поверхню.
Випікаємо за 180°C близько 1 години, поки пиріг не стане золотистим і апетитним.
Готовий пиріг охолоджуємо, нарізаємо та подаємо до борщу, холодцю чи просто обсмажуємо до рум’яної скоринки та смакуємо зі сметаною. Його аромат і текстура подарують відчуття домашнього затишку та тепла.
Яворівський пиріг — класика української кухні, яка об’єднує сім’ю за столом і гріє серце. Завдяки цьому рецепту навіть новачок у кулінарії зможе приготувати цю страву. Пухке тісто, ароматна гречка та картопляна ніжність роблять кожен шматочок справжнім святом.