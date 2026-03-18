Яворівський пиріг instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

Фудблогерка Myroslava Pekariuk розповіла, як приготувати цю легендарну страву, яка поєднує пісню гречки, ніжну картоплю та аромат смаженої цибулі.

Для багатьох господинь це рецепт, який нагадує дитинство, а для молодих кулінарів — чудова можливість відчути тепло домашньої кухні.

Інгредієнти

Для тіста

Вода 100 мл

Молоко 25 мл

Цукор 15 г

Дріжджі 12–13 г

Яйце 1 шт.

Борошно 280 г

Сіль 5 г

Олія 35 мл

Для начинки

Гречана крупа 150 г

Вода 150 мл

Цибуля 300 г

Олія 80 мл

Смалець 100 г

Картопля 1 кг

Цибуля 50 г

Сіль

Чорний мелений перець

Приготування

Теплу воду та молоко з’єднайте з дріжджами та цукром, щоб активувати майбутню пухку структуру тіста. Додайте яйце, перемішайте та всипте борошно. Вимішуйте 3 хв. Далі вливаємо олію, додаємо сіль і вимішуємо ще 5 хв. Накриваємо рушником і залишаємо у теплі на 1,5 години, поки тісто не підійде. Картоплю відварюємо до пюреподібної консистенції. Гречку промиваємо та варимо 5 хв, після чого залишаємо охолоджуватися. Смажимо цибулю зі смальцем до золотистої скоринки. Змішуємо пюре, гречку та засмажку, додаємо сіль і перець. Важливо дати начинці трохи охолонути перед викладанням на тісто. Розкачуємо тісто у прямокутний пласт, викладаємо начинку та защипуємо краї. Перекладаємо у форму, рівномірно розправляємо, проколюємо виделкою та змащуємо поверхню. Випікаємо за 180°C близько 1 години, поки пиріг не стане золотистим і апетитним.

Готовий пиріг охолоджуємо, нарізаємо та подаємо до борщу, холодцю чи просто обсмажуємо до рум’яної скоринки та смакуємо зі сметаною. Його аромат і текстура подарують відчуття домашнього затишку та тепла.

Яворівський пиріг — класика української кухні, яка об’єднує сім’ю за столом і гріє серце. Завдяки цьому рецепту навіть новачок у кулінарії зможе приготувати цю страву. Пухке тісто, ароматна гречка та картопляна ніжність роблять кожен шматочок справжнім святом.