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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Яєчні млинці з начинкою: рецепт пікантної закуски

Це проста закуска, яка ідеально доповнить будь-який святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Яєчні млинці з начинкою

Яєчні млинці з начинкою / © Credits

Пікантна начинка з твердого сиру з зеленню та часником чудово поєднується з ніжними яєчними млинцями.

Інгредієнти:

  • курячі яйця — 3 шт.;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;

  • чорний мелений перець;

  • сіль;

  • олія.

Для начинки:

  • твердий сир — 180 г;

  • часник — 2 зубчики;

  • зелень петрушки;

  • мелений чорний перець;

  • сіль.

Приготування:

  1. Сир натріть на дрібній тертці.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  4. У миску викладіть сир, часник, зелень, поперчіть, посоліть і перемішайте.

  5. Яйця, сметану, крохмаль збийте вінчиком до однорідної маси, додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  6. Розігрійте сковороду, змастіть злегка олією, вилийте частину яєчної суміші тонким шаром і обсмажте з двох боків, як звичайний млинець, також обсмажте решту млинців.

  7. Остудіть.

  8. На яєчний млинець викладіть частину сирної начинки, розподіліть її лопаткою по всьому млинцю і скрутіть у рулет, таким чином приготуйте рулети з решти млинців і начинки.

  9. Розріжте рулети навскіс та подайте до столу.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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