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Яєчні млинці з начинкою: рецепт пікантної закуски
Це проста закуска, яка ідеально доповнить будь-який святковий стіл.
Пікантна начинка з твердого сиру з зеленню та часником чудово поєднується з ніжними яєчними млинцями.
Інгредієнти:
курячі яйця — 3 шт.;
сметана — 1 ст. л.;
кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
чорний мелений перець;
сіль;
олія.
Для начинки:
твердий сир — 180 г;
часник — 2 зубчики;
зелень петрушки;
мелений чорний перець;
сіль.
Приготування:
Сир натріть на дрібній тертці.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У миску викладіть сир, часник, зелень, поперчіть, посоліть і перемішайте.
Яйця, сметану, крохмаль збийте вінчиком до однорідної маси, додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Розігрійте сковороду, змастіть злегка олією, вилийте частину яєчної суміші тонким шаром і обсмажте з двох боків, як звичайний млинець, також обсмажте решту млинців.
Остудіть.
На яєчний млинець викладіть частину сирної начинки, розподіліть її лопаткою по всьому млинцю і скрутіть у рулет, таким чином приготуйте рулети з решти млинців і начинки.
Розріжте рулети навскіс та подайте до столу.
Поради:
Сметану можна замінити майонезом.