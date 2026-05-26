Яєчня з томатами, шпинатом і сиром tiktok.com/@iramsfoodstory

Рецепт зі сторінки iramsfoodstory — це приклад сучасного домашнього бранчу, де мінімум зусиль перетворюється на максимальний результат. Під час приготування овочі стають соковитою основою, яйця — білковим центром страви, а сир і спеції додають глибини смаку.

Інгредієнти яйця 4 шт. вершкове масло 2 ст. л помідори чері (половинки) ½ склянки великі халапеньйо (без насіння) 1–2 шт. молодий шпинат ½ склянки сіль перець часникова приправа ½ ч. л копчена паприка 1 ч. л суміш твердих сирів ½ склянки улюблена приправа свіжа петрушка

Приготування

Спочатку розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте помідори чері та халапеньйо, обсмажуйте 2–3 хв, поки вони не стануть м’якшими та не почнуть виділяти сік. Далі додайте шпинат і готуйте до легкого в’янення. Окремо змішайте спеції та посипте половиною суміші овочі. Добре перемішайте. Зменште вогонь до середньо-слабкого. Зробіть в овочевій масі чотири заглиблення та розбийте у кожне по яйцю. Посипте все тертим сиром і додайте решту спецій зверху. Накрийте кришкою та готуйте 5–6 хв, поки яйця не дійдуть до бажаної текстури. Зніміть із вогню та завершіть страву: дрібкою улюбленої приправи та свіжою петрушкою.

Яєшня із томатами, шпинатом і яйцями — приклад того, як звичайні інгредієнти можуть перетворитися на маленький кулінарний ритуал. Страва проста, але багатошарова, у ній є гострота, ніжність, кремова текстура та яскравий аромат спецій.

