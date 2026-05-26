Яєчня з томатами, шпинатом і сиром — рецепт ідеального сніданку
Це проста страва, яка швидко й легко готується в одній пательні та має ефектний вигляд.
Рецепт зі сторінки iramsfoodstory — це приклад сучасного домашнього бранчу, де мінімум зусиль перетворюється на максимальний результат. Під час приготування овочі стають соковитою основою, яйця — білковим центром страви, а сир і спеції додають глибини смаку.
Інгредієнти
- яйця
- 4 шт.
- вершкове масло
- 2 ст. л
- помідори чері (половинки)
- ½ склянки
- великі халапеньйо (без насіння)
- 1–2 шт.
- молодий шпинат
- ½ склянки
- сіль
-
- перець
-
- часникова приправа
- ½ ч. л
- копчена паприка
- 1 ч. л
- суміш твердих сирів
- ½ склянки
- улюблена приправа
-
- свіжа петрушка
-
Приготування
Спочатку розтопіть вершкове масло на середньому вогні.
Додайте помідори чері та халапеньйо, обсмажуйте 2–3 хв, поки вони не стануть м’якшими та не почнуть виділяти сік.
Далі додайте шпинат і готуйте до легкого в’янення.
Окремо змішайте спеції та посипте половиною суміші овочі.
Добре перемішайте.
Зменште вогонь до середньо-слабкого.
Зробіть в овочевій масі чотири заглиблення та розбийте у кожне по яйцю.
Посипте все тертим сиром і додайте решту спецій зверху.
Накрийте кришкою та готуйте 5–6 хв, поки яйця не дійдуть до бажаної текстури.
Зніміть із вогню та завершіть страву: дрібкою улюбленої приправи та свіжою петрушкою.
Яєшня із томатами, шпинатом і яйцями — приклад того, як звичайні інгредієнти можуть перетворитися на маленький кулінарний ритуал. Страва проста, але багатошарова, у ній є гострота, ніжність, кремова текстура та яскравий аромат спецій.