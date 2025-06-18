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Яєчно-шпинатний паштет: рецепт корисної закуски
Приготуйте зі шпинатом корисний і ніжний паштет, який чудово підійде для сніданку, святкового столу або заповніть ним половинки варених яєць.
Вам знадобляться шпинат, яйця, цибуля ріпчаста, часник і вершкове масло.
Інгредієнти
- шпинат свіжий
- 100 г
- яйця
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- масло вершкове
- 40 г
- перець чорний мелений
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- сіль
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Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.
У шпинату видаліть стебла, листочки промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.
На сковороді розігрійте 20 грамів вершкового масла і обсмажте шпинат на середньому вогні дві хвилини, викладіть на тарілку, потім у цю сковороду додайте решту вершкового масла і обсмажте цибулю і часник до злегка золотистого кольору.
У блендер викладіть яйця, шпинат, обсмажену цибулю з часником, перець чорний мелений, сіль і пробийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
Поради:
За бажанням можна додати кілька пір'їн зеленої цибулі.