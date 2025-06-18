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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Яєчно-шпинатний паштет: рецепт корисної закуски

Приготуйте зі шпинатом корисний і ніжний паштет, який чудово підійде для сніданку, святкового столу або заповніть ним половинки варених яєць.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Яєчно – шпинатний паштет

Яєчно – шпинатний паштет / © Credits

Вам знадобляться шпинат, яйця, цибуля ріпчаста, часник і вершкове масло.

Інгредієнти

шпинат свіжий
100 г
яйця
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
масло вершкове
40 г
перець чорний мелений
сіль

  1. Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.

  2. У шпинату видаліть стебла, листочки промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.

  3. Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.

  4. На сковороді розігрійте 20 грамів вершкового масла і обсмажте шпинат на середньому вогні дві хвилини, викладіть на тарілку, потім у цю сковороду додайте решту вершкового масла і обсмажте цибулю і часник до злегка золотистого кольору.

  5. У блендер викладіть яйця, шпинат, обсмажену цибулю з часником, перець чорний мелений, сіль і пробийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

Поради:

За бажанням можна додати кілька пір'їн зеленої цибулі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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