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Яєчний рулет із сиром: рецепт витонченого сніданку
Яєчний рулет із сиром — це чудовий варіант для ситного сніданку, перекусу або як закуска до будь-якого святкового столу.
Готується дуже просто і швидко з найдоступніших інгредієнтів.
Інгредієнти:
яйця курячі — 4 шт.;
сметана — 3 ст. л.;
прованські трави;
сіль.
Для начинки:
твердий сир — 150 г;
майонез — 100 г;
часник — 3 зубчики;
перець чорний мелений;
сіль;
зелень (петрушка, кріп).
Приготування:
Твердий сир натріть на дрібну тертку.
Часник пропустіть через прес.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
Для начинки: у мисці змішайте сир, майонез, часник, зелень, перець чорний мелений, посоліть.
Яйця злегка збийте вінчиком, додайте сметану, прованські трави, сіль і перемішайте.
Форму застеліть пергаментним папером, акуратно перелийте яєчну масу у форму і розрівняйте її за допомогою силіконової лопатки по всій поверхні.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-12 хвилин.
Дістаньте омлетний корж із духовки, разом із папером витягніть із форми і залиште за кімнатної температури до повного охолодження.
Робочу поверхню застеліть харчовою плівкою, перекладіть на неї остиглий яєчний корж папером догори, потім акуратно зніміть папір, рівномірно розподіліть сирну начинку на поверхні омлету, щільно скрутіть у рулет і загорніть у плівку.
Відправте в холодильник на 15-30 хвилин.
Перед подаванням зніміть плівку і наріжте рулет на порційні шматочки.
Поради:
У начинці майонез можна замінити сметаною.