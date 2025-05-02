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Яйця, фаршировані буряком і оселедцем: рецепт ефектної закуски
Чудова закуска, яка нагадує оселедця під шубою, але виходить красивою і прикрасить своїм зовнішнім виглядом будь-який святковий стіл.
Оселедець змішайте з жовтками, зеленою цибулею, кропом, сметаною, наповніть половинки білків і прикрасьте зеленню.
Інгредієнти
- яйця
- 6 шт.
- філе оселедця
- 60 г
- буряк відварений
- 80 г
- цибуля зелена
- 2 пера
- сметана
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- зелень
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Буряки відваріть 40 хвилин. Остудіть, очистіть, натріть на дрібну тертку і злегка відіжміть.
Філе оселедця дрібно наріжте.
Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть, розріжте на половинки. Акуратно вийміть жовтки.
Цибулю та кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
У миску викладіть буряк, жовтки, перемішайте, додайте філе оселедця, зелень, сметану, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
Масою, що вийшла, нафаршуйте яйця, формуючи зверху невеликі рельєфні гірки, і прикрасьте листочками петрушки.
Поради:
Замість сметани можна використовувати майонез чи грецький йогурт.
Можна прикрасити яйця додатковим шматочком оселедця зверху.
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