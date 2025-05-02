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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Яйця, фаршировані буряком і оселедцем: рецепт ефектної закуски

Чудова закуска, яка нагадує оселедця під шубою, але виходить красивою і прикрасить своїм зовнішнім виглядом будь-який святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
119 ккал
Яйця фаршировані буряком та оселедцем

Яйця фаршировані буряком та оселедцем / © Credits

Оселедець змішайте з жовтками, зеленою цибулею, кропом, сметаною, наповніть половинки білків і прикрасьте зеленню.

Інгредієнти

яйця
6 шт.
філе оселедця
60 г
буряк відварений
80 г
цибуля зелена
2 пера
сметана
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень

  1. Буряки відваріть 40 хвилин. Остудіть, очистіть, натріть на дрібну тертку і злегка відіжміть.

  2. Філе оселедця дрібно наріжте.

  3. Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть, розріжте на половинки. Акуратно вийміть жовтки.

  4. Цибулю та кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  5. У миску викладіть буряк, жовтки, перемішайте, додайте філе оселедця, зелень, сметану, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

  6. Масою, що вийшла, нафаршуйте яйця, формуючи зверху невеликі рельєфні гірки, і прикрасьте листочками петрушки.

Поради:

  • Замість сметани можна використовувати майонез чи грецький йогурт.

  • Можна прикрасити яйця додатковим шматочком оселедця зверху.

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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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