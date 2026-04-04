Яйця, фаршировані крабовими паличками та сиром: рецепт святкової закуски
Коли немає часу, а вам потрібно пригостити гостей чимось смачним і оригінальним, тоді цей рецепт для вас.
Це безпрограшний варіант закуски на святковий стіл, а щоб страва мала гарний вигляд, начинку подрібніть у блендері та відсадіть її за допомогою кондитерського мішка.
Інгредієнти
- крабові палички
- 130 г
- яйця курячі
- 5 шт.
- сир плавлений
- 70 г
- майонез
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
Яйця відваріть від моменту закипання 8 хвилин. Остудіть, очистьте, розріжте кожне яйце впоперек на дві половинки та відокремте жовтки.
Крабові палички очистьте від плівки.
Кріп, петрушку промийте та обсушіть.
У чашу блендера викладіть жовтки, крабові палички, сир плавлений, кілька гілочок кропу, майонез, поперчіть, посоліть і подрібніть до однорідної маси.
Начинку перекладіть у кондитерський мішок із насадкою і щедро, з гіркою, нафаршируйте яйця. Прикрасьте листочками петрушки.
Поради:
Якщо у вас немає кондитерського мішка, викладіть начинку за допомогою чайної ложки.