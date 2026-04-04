Яйця, фаршировані крабовими паличками та сиром: рецепт святкової закуски

Коли немає часу, а вам потрібно пригостити гостей чимось смачним і оригінальним, тоді цей рецепт для вас.

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
Це безпрограшний варіант закуски на святковий стіл, а щоб страва мала гарний вигляд, начинку подрібніть у блендері та відсадіть її за допомогою кондитерського мішка.

Інгредієнти

крабові палички
130 г
яйця курячі
5 шт.
сир плавлений
70 г
майонез
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 8 хвилин. Остудіть, очистьте, розріжте кожне яйце впоперек на дві половинки та відокремте жовтки.

  2. Крабові палички очистьте від плівки.

  3. Кріп, петрушку промийте та обсушіть.

  4. У чашу блендера викладіть жовтки, крабові палички, сир плавлений, кілька гілочок кропу, майонез, поперчіть, посоліть і подрібніть до однорідної маси.

  5. Начинку перекладіть у кондитерський мішок із насадкою і щедро, з гіркою, нафаршируйте яйця. Прикрасьте листочками петрушки.

Поради:

  • Якщо у вас немає кондитерського мішка, викладіть начинку за допомогою чайної ложки.

