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Яйця по-шотландськи: рецепт оригінальної страви
Якщо вам набридли стандартні рецепти яєць і ви шукаєте щось нове, але просте у приготуванні — яйця по-шотландськи стануть справжнім відкриттям.
Хрустке панірування, ніжний фарш зі спеціями та яйце з м’яким жовтком усередині — ця страва впевнено підкорює серця та шлунки. Класичний рецепт передбачає смаження у фритюрі та саме ним поділилися на сторінці anny.cooking, розрахованим на 5 оригінальних та смачних яєць.
Інгредієнти
Для основи
Курячі яйця 5 шт.
М’ясний фарш (суміш яловичини та свинини) 500 г
Сіль
Мелений чорний перець, часник і паприка по ½ ч. л
Соус Sriracha (або інший гострий соус) 2 ст. л
Зелень (петрушка та зелена цибуля)
Для панірування
Сире яйце 1 шт.
Борошно
Панірувальні сухарі
Олія
Приготування
Покладіть яйця у киплячу солону воду. Варіть рівно 5 хв, щоб жовток залишився м’яким.
Одразу після варіння опустіть їх у крижану воду — це полегшить очищення та зупинить процес приготування.
Змішайте м’ясний фарш з усіма спеціями, зеленню та соусом.
Добре перемішайте, щоб маса стала однорідною та пластичною.
Розділіть фарш на 5 частин.
Обережно очистьте варені яйця.
Кожну частину фаршу розімніть у плаский «коржик» і загорніть навколо яйця, та формуйте кульку.
Обкачайте спочатку у борошні, потім у яйці, а тоді у сухарях.
Нагрійте олію до 170–180 °C.
Обережно опустіть яйця у гарячу олію та смажте по 5 хв до золотистої скоринки.
Потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
З чим подавати
Яйця по-шотландськи — це вже повноцінна страва, але до неї ідеально підійдуть соуси:
Класичний ТарТар — для ніжного смаку
Солодкий Чилі — для легкого пікантного відтінку
Гірчично-медовий — для цікавої гами смаків
Також подавайте з:
листям салату
запеченою картоплею чи пюре
свіжим овочевим гарніром
Яйця по-шотландськи — це не просто смачно. Це вишукана альтернатива класичним перекусам або ідеальний варіант для сніданку вихідного дня. А ще — це можливість здивувати близьких або гостей абсолютно новою стравою.