Яйця по-шотландськи: рецепт оригінальної страви / © Associated Press

Реклама

Хрустке панірування, ніжний фарш зі спеціями та яйце з м’яким жовтком усередині — ця страва впевнено підкорює серця та шлунки. Класичний рецепт передбачає смаження у фритюрі та саме ним поділилися на сторінці anny.cooking, розрахованим на 5 оригінальних та смачних яєць.

Інгредієнти

Для основи

Курячі яйця 5 шт.

М’ясний фарш (суміш яловичини та свинини) 500 г

Сіль

Мелений чорний перець, часник і паприка по ½ ч. л

Соус Sriracha (або інший гострий соус) 2 ст. л

Зелень (петрушка та зелена цибуля)

Для панірування

Сире яйце 1 шт.

Борошно

Панірувальні сухарі

Олія

Приготування

Покладіть яйця у киплячу солону воду. Варіть рівно 5 хв, щоб жовток залишився м’яким. Одразу після варіння опустіть їх у крижану воду — це полегшить очищення та зупинить процес приготування. Змішайте м’ясний фарш з усіма спеціями, зеленню та соусом. Добре перемішайте, щоб маса стала однорідною та пластичною. Розділіть фарш на 5 частин. Обережно очистьте варені яйця. Кожну частину фаршу розімніть у плаский «коржик» і загорніть навколо яйця, та формуйте кульку. Обкачайте спочатку у борошні, потім у яйці, а тоді у сухарях. Нагрійте олію до 170–180 °C. Обережно опустіть яйця у гарячу олію та смажте по 5 хв до золотистої скоринки. Потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

З чим подавати

Яйця по-шотландськи — це вже повноцінна страва, але до неї ідеально підійдуть соуси:

Класичний ТарТар — для ніжного смаку

Солодкий Чилі — для легкого пікантного відтінку

Гірчично-медовий — для цікавої гами смаків

Також подавайте з:

Реклама

листям салату

запеченою картоплею чи пюре

свіжим овочевим гарніром

Яйця по-шотландськи — це не просто смачно. Це вишукана альтернатива класичним перекусам або ідеальний варіант для сніданку вихідного дня. А ще — це можливість здивувати близьких або гостей абсолютно новою стравою.