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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Яйця по-шотландськи: рецепт оригінальної страви

Якщо вам набридли стандартні рецепти яєць і ви шукаєте щось нове, але просте у приготуванні — яйця по-шотландськи стануть справжнім відкриттям.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Яйця по-шотландськи: рецепт оригінальної страви

Яйця по-шотландськи: рецепт оригінальної страви / © Associated Press

Хрустке панірування, ніжний фарш зі спеціями та яйце з м’яким жовтком усередині — ця страва впевнено підкорює серця та шлунки. Класичний рецепт передбачає смаження у фритюрі та саме ним поділилися на сторінці anny.cooking, розрахованим на 5 оригінальних та смачних яєць.

Інгредієнти

Для основи

  • Курячі яйця 5 шт.

  • М’ясний фарш (суміш яловичини та свинини) 500 г

  • Сіль

  • Мелений чорний перець, часник і паприка по ½ ч. л

  • Соус Sriracha (або інший гострий соус) 2 ст. л

  • Зелень (петрушка та зелена цибуля)

Для панірування

  • Сире яйце 1 шт.

  • Борошно

  • Панірувальні сухарі

  • Олія

Приготування

  1. Покладіть яйця у киплячу солону воду. Варіть рівно 5 хв, щоб жовток залишився м’яким.

  2. Одразу після варіння опустіть їх у крижану воду — це полегшить очищення та зупинить процес приготування.

  3. Змішайте м’ясний фарш з усіма спеціями, зеленню та соусом.

  4. Добре перемішайте, щоб маса стала однорідною та пластичною.

  5. Розділіть фарш на 5 частин.

  6. Обережно очистьте варені яйця.

  7. Кожну частину фаршу розімніть у плаский «коржик» і загорніть навколо яйця, та формуйте кульку.

  8. Обкачайте спочатку у борошні, потім у яйці, а тоді у сухарях.

  9. Нагрійте олію до 170–180 °C.

  10. Обережно опустіть яйця у гарячу олію та смажте по 5 хв до золотистої скоринки.

  11. Потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

З чим подавати

Яйця по-шотландськи — це вже повноцінна страва, але до неї ідеально підійдуть соуси:

  • Класичний ТарТар — для ніжного смаку

  • Солодкий Чилі — для легкого пікантного відтінку

  • Гірчично-медовий — для цікавої гами смаків

Також подавайте з:

  • листям салату

  • запеченою картоплею чи пюре

  • свіжим овочевим гарніром

Яйця по-шотландськи — це не просто смачно. Це вишукана альтернатива класичним перекусам або ідеальний варіант для сніданку вихідного дня. А ще — це можливість здивувати близьких або гостей абсолютно новою стравою.

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