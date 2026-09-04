Ідеальна для коктейлей, салатів та брауні: як приготувати рожеву трояндову сіль із квітів свого саду

© Credits

Реклама

Приготування рожевої солі займає хвилини, але її солодко-солоний смак виводить будь-який рецепт на новий рівень.

Як приготувати рожеву трояндову сіль, розповідає GardeningKnowHow.

Реклама

Троянди — одні з найкращих їстівних квітів для вирощування на вашому подвір’ї, оскільки вони не тільки гарно квітнуть, але й додають помітного смаку та тонкого, але апетитного аромату до страв.

Реклама

Рожева сіль просто чарівна, і її так легко приготувати з власних квітів. Хоча вона так добре поєднується з шоколадною випічкою, такою як брауні та печиво, невелика кількість посипання на стос млинців також змінює правила гри.

Ось що саме потрібно робити для досягнення чудових результатів.

Виберіть правильну троянду

Троянди / © ТСН

Якщо ви цікавитеся, чи можна їсти пелюстки троянд, будьте певні: пелюстки всіх справжніх квітів їстівні, але важливо переконатися, що вони не забруднені хімікатами. Найкращий спосіб переконатися у цьому — це вибрати троянди з власного саду, про який ви знаєте, що він не містить пестицидів. Уникайте будь-яких рослин, що ростуть поблизу дороги або обробленого дерев’яного паркану.

Якщо вони не позначені як вирощені органічно, будь-які нещодавно придбані кущі троянд також слід залишити в спокої, оскільки хімічні обприскування та добрива зникнуть приблизно через 6 місяців. Ніколи не їжте пелюстки зрізаних троянд, куплених у магазині або у квітникаря, оскільки вони, ймовірно, містять хімікати.

Реклама

Зберіть кілька пелюсток

Для насолоди смаком збирайте щойно розкриті квіти рано вранці. Відокремте пелюстки від центральної основи та викиньте внутрішню частину. Видаліть п’ятку — бліду, білу основу кожної пелюстки — оскільки вона неймовірно гірка на смак. Занурте пелюстки в миску з холодною водою, щоб видалити бруд або сміття, а потім промокніть паперовим рушником. Вам знадобиться ½ склянки свіжих пелюсток троянд.

Змішайте пелюстки з сіллю

Помістіть пелюстки троянд у кухонний комбайн або блендер разом із ¾ склянки грубої або пластівчастої морської чи кам’яної солі. Подрібнюйте, доки пелюстки не будуть дрібно подрібнені, а сіль не набуде відтінку троянд.

Сушіння та зберігання

Розкладіть сольову суміш на деко, застелене пергаментним папером. Важливо, щоб шар був тонким, тому за потреби використовуйте два аркуші. Поставте в духовку на дуже слабкий вогонь, помішуючи кожні пів години, приблизно на дві години або доки пелюстки не потемніють, а сіль повністю не висохне. Залиште повністю охолонути, а потім зберігайте в герметичній банці.

Як використовувати рожеву сіль

Точний смак вашої рожевої солі залежатиме від сорту троянди, оскільки деякі пелюстки мають набагато сильніший смак і аромат, ніж інші. Щоб насолодитися найповнішим смаком, посипте рожевою сіллю страву в кінці процесу приготування або випікання. Якщо ви використовуєте рожеву сіль як завершальну прикрасу до свого улюбленого рецепту брауні, посипте страви нею одразу після того, як виймете деко з духовки, щоб залишкове тепло допомогло кристалам прилипнути до скоринки. Для трохи більш витонченого результату вийміть деко з духовки на 10 хвилин раніше та посипте сіллю, перш ніж повернути страву в духовку для завершення випікання.

Реклама

Окрім використання рожевої солі для солоних страв, вона додає додаткової глибини смаку майже будь-якій страві, але особливо страви на овочевій основі — використовуйте цю ароматну приправу для облямівки обідків келихів під час приготування маргарити та коктейлів з мартіні.

Ароматні троянди

Смак троянди відображає її аромат не лише за своїм ароматичним профілем, а й за його силою. Тож оберіть троянду з ароматом, який ви обожнюєте, і ви, ймовірно, також оціните її смак. Зазвичай, білі та жовті квіти мають найкращий смак, тоді як темніші червоні можуть бути гіркими.

Новини партнерів

Новини партнерів