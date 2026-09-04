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Ідеальна для коктейлей, салатів та брауні: як приготувати рожеву трояндову сіль із квітів свого саду
Якщо у вашому саду ростуть троянди, а сіль є в кухонній шафі, ви вже маєте все необхідне, щоб приготувати цю ароматну приправу та створити кулінарну алхімію.
Приготування рожевої солі займає хвилини, але її солодко-солоний смак виводить будь-який рецепт на новий рівень.
Як приготувати рожеву трояндову сіль, розповідає GardeningKnowHow.
Троянди — одні з найкращих їстівних квітів для вирощування на вашому подвір’ї, оскільки вони не тільки гарно квітнуть, але й додають помітного смаку та тонкого, але апетитного аромату до страв.
Рожева сіль просто чарівна, і її так легко приготувати з власних квітів. Хоча вона так добре поєднується з шоколадною випічкою, такою як брауні та печиво, невелика кількість посипання на стос млинців також змінює правила гри.
Ось що саме потрібно робити для досягнення чудових результатів.
Виберіть правильну троянду
Якщо ви цікавитеся, чи можна їсти пелюстки троянд, будьте певні: пелюстки всіх справжніх квітів їстівні, але важливо переконатися, що вони не забруднені хімікатами. Найкращий спосіб переконатися у цьому — це вибрати троянди з власного саду, про який ви знаєте, що він не містить пестицидів. Уникайте будь-яких рослин, що ростуть поблизу дороги або обробленого дерев’яного паркану.
Якщо вони не позначені як вирощені органічно, будь-які нещодавно придбані кущі троянд також слід залишити в спокої, оскільки хімічні обприскування та добрива зникнуть приблизно через 6 місяців. Ніколи не їжте пелюстки зрізаних троянд, куплених у магазині або у квітникаря, оскільки вони, ймовірно, містять хімікати.
Зберіть кілька пелюсток
Для насолоди смаком збирайте щойно розкриті квіти рано вранці. Відокремте пелюстки від центральної основи та викиньте внутрішню частину. Видаліть п’ятку — бліду, білу основу кожної пелюстки — оскільки вона неймовірно гірка на смак. Занурте пелюстки в миску з холодною водою, щоб видалити бруд або сміття, а потім промокніть паперовим рушником. Вам знадобиться ½ склянки свіжих пелюсток троянд.
Змішайте пелюстки з сіллю
Помістіть пелюстки троянд у кухонний комбайн або блендер разом із ¾ склянки грубої або пластівчастої морської чи кам’яної солі. Подрібнюйте, доки пелюстки не будуть дрібно подрібнені, а сіль не набуде відтінку троянд.
Сушіння та зберігання
Розкладіть сольову суміш на деко, застелене пергаментним папером. Важливо, щоб шар був тонким, тому за потреби використовуйте два аркуші. Поставте в духовку на дуже слабкий вогонь, помішуючи кожні пів години, приблизно на дві години або доки пелюстки не потемніють, а сіль повністю не висохне. Залиште повністю охолонути, а потім зберігайте в герметичній банці.
Як використовувати рожеву сіль
Точний смак вашої рожевої солі залежатиме від сорту троянди, оскільки деякі пелюстки мають набагато сильніший смак і аромат, ніж інші. Щоб насолодитися найповнішим смаком, посипте рожевою сіллю страву в кінці процесу приготування або випікання. Якщо ви використовуєте рожеву сіль як завершальну прикрасу до свого улюбленого рецепту брауні, посипте страви нею одразу після того, як виймете деко з духовки, щоб залишкове тепло допомогло кристалам прилипнути до скоринки. Для трохи більш витонченого результату вийміть деко з духовки на 10 хвилин раніше та посипте сіллю, перш ніж повернути страву в духовку для завершення випікання.
Окрім використання рожевої солі для солоних страв, вона додає додаткової глибини смаку майже будь-якій страві, але особливо страви на овочевій основі — використовуйте цю ароматну приправу для облямівки обідків келихів під час приготування маргарити та коктейлів з мартіні.
Ароматні троянди
Смак троянди відображає її аромат не лише за своїм ароматичним профілем, а й за його силою. Тож оберіть троянду з ароматом, який ви обожнюєте, і ви, ймовірно, також оціните її смак. Зазвичай, білі та жовті квіти мають найкращий смак, тоді як темніші червоні можуть бути гіркими.