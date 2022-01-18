Ідеальна зимова страва: шеф-кухар Андрій Величко назвав топ-10 супів та поділився рецептом

Ці страви створені для морозних вечорів, для теплих сімейних посиденьок, для того, щоб нас зігріти, як слід.

Коли холоднішає, ми вже не так охоче готуємо листові салати, легкі закуски та страви з овочів. По-перше, овочі та салати взимку не такі запашні і коштують уп'ятеро дорожче, а по-друге, у холоди організмові потрібно більше енергії та сил, тому тут не обійтися без поживнішої їжі, без страв наваристіших, так би мовити. А найнаваристіші у нас, звичайно ж, супи. Ці страви просто створені для морозних вечорів, для теплих сімейних посиденьок, щоб нас зігріти, як слід. Ось деякі мої фаворити.

Борщ

Він прекрасний навесні та раннім літом, з молодих овочів, молочної моркви та майже прозорої капусти. Але взимку він має зовсім інший характер. І ми не вибиратимемо рецепт, склад, географію, не порівнюватимемо борщ із підкопченими грушами і борщ з карасиками, або взагалі одеський з квасолею. Це ми залишимо вам. Але кожен просто повинен взимку приготувати кілька варіантів улюбленого борщу за власним рецептом.

Гороховий суп

Цей хлопець із характером. А іншого й бути не може — копчені свинячі ребра, з яких зварили бульйон, гарненько висмажена копчена підчеревина і горох, що повільно й довго варився. З ложкою сметани та теплими часниковими грінками. А ще й щіпка свіжого кропу.

Гарбузовий суп

Гарний помаранчевий крем-суп із гарбуза. Я його готую з імбиром, а замість вершків використовую кокосове молоко. Виходить трохи по-азійськи. Злегка солодкуватий, трохи пекучий від імбиру, і обов'язково додайте декілька крапель гарбузового масла і смаженого насіння при подаванні до столу. Дуже приємний суп.

Бессарабська зама

Якщо просто курячий бульйон — це ваше, але захотілося чогось цікавішого, то я рекомендую приготувати бессарабську заму. Доведеться, звичайно, пошукати деякі інгредієнти, але, в цілому, це чудовий курячий суп із легкою кислинкою та ароматом любистка і солодкого перцю.

Бульйон із пельменями

Так-так, тут навіть не може йтися про ЗСЖ, ПХ або щось подібне. Це пельмені. І бульйон. Усе. Це просто класика пельменів, один із найкращих їх проявів та любов з першої ложки. Італійці готують щось подібне в Емілії-Романьї — бульйон із тортелліні, але це інша історія.

Хаш

Я вважаю, що хаш треба їсти після гарної вечірки. Найкращий похмільний суп. Готується він довго, а почати треба ще до гуляння, так би мовити, підготувати плацдарм. Готувати майже добу, зате ложка цього супу склеює губи і пожвавлює голову. Дуже сильно, і не кожному таке можна, але для тих, кому можна — відновлювальне блюдо.

Солянка

Якщо ви не підготувалися до вечірки заздалегідь і не почали готувати хаш, вам доведеться їсти солянку. Звичайно, рецептів та різновидів трохи менше, ніж у борщу. Але і тут є що обговорити: які оливки туди йдуть, що робити з каперсами і чи можна додавати нирки. Солянка – дуже популярний зимовий суп.

Бограч

Закарпатський, наваристий, дуже смачний. Багато паприки, багато м'яса, багато часу, багато смаку. Чудовий, солодкувато-гострий — ну не можна прожити зиму і хоча б декілька разів не приготувати бограч.

Том-ям

Тайська пристрасть! Кислий, гострий, рибний. Навіть не рибний, а морепродуктовий. Простий, на перший погляд, склад — листя кафірського лайма, галангал, чилі, лемонграс, лайм... Це все можна купити або попросити знайомих захопити з собою із Таю. Ну а хтось може купити пасту том-ям і вийде, можливо, не так вишукано, але не менш гостро та кисло. Загалом, яскравий том-ям — це forever.

Фо

Якщо ви побачили чергу біля в'єтнамського кафе — на 100% упевнений, що там подають смачне фо. Я його дуже люблю, але сам не готую, а ходжу до в'єтнамців на Новому Базарі в Одесі. Приємний бульйон, відварена телятина, рисова локшина, паростки сої та трохи гострого срірачі. А, ще й порція грамів 800... Загалом, це моя страва взимку.

Це моя десятка переможців. А тепер поділюся своїм рецептом гарбузового супу:

Спочатку підготуємо інгредієнти на 5-6 порцій:

гарбуз помаранчевий — 1 шт. на 1,5-2 кг

цибуля ріпчаста — 2 шт.

часник — 2 голівки

картопля — 3 середні картоплини

овочевий бульйон (можна і воду, це справа смаку) — 3 л

невеликий корінець імбиру

олія оливкова — 60 мл

олія соняшникова — 40 мл

кокосове молоко або вершки — 400 г

мед — 60 г

оцет білий винний — 30г

гарбузове насіння — 50 г

олія гарбузова — 50 мл

сіль та перець за смаком

Насамперед, необхідно все почистити і підготувати. Насіння з гарбуза промити і просушити — воно нам знадобиться для прикрашання і подавання супу. Або ж купити готове очищене гарбузове насіння.

Гарбуз і половину цибулі нарізати великими кубиками 3-4 см, часник розділити на зубчики — використовуємо поки що лише голівку. Все це маринуємо в оливковій олії, меді, оцті та солі з перцем. Запікаємо хвилин 30-40 у духовці при 180 градусах. Так, щоб краї трохи підгоріли та закарамелізувалися.

Паралельно в сотейнику злегка обсмажуємо на олії цибулю і часник з картоплею, що залишилися, підливаючи потроху овочевий бульйон або воду, щоб рідина ледве покривала овочі. Коли картопля готова, додаємо вже запечений гарбуз, вливаємо залишок бульйону і даємо закипіти, злегка підсоливши.

Очистити, але не варити.

А потім моя улюблена частина – треба збити у блендері та процідити через сито. Збити потрібно так, щоб вся кухня після цього не стала гарбузовою. Обережно!

Після цього повертаємо на вогонь, вливаємо кокосове молоко або вершки та доводимо до кипіння. Додаємо за смаком сіль та перець. Суп готовий. Розливаємо по тарілках, посипаємо гарбузовим насінням і поливаємо гарбузовим маслом.

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Щасливої та смачної всім зими!

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні". На своїй сторінці у Facebook він ділиться з передплатниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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