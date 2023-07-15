Ідеальні квашені огірки: рецепт від Андрія Величка

Зараз саме зірковий час квашених, малосольних, хрумких огірків. А краще огірочків.

Інгредієнти:

сіль

вода

огірки

трави

часник

гострий перець

Рецепт дуже простий - ложка солі на літр води, огірки, та трави - обовʼязково кріп (огірки беремо молоді, а кріп - старий, з парасольками), ну ічасник з гострим перцем.

На дно посудини кріп і часник з чилі, на них огірки, залили все солоною водою і залишили на 3 дні за кімнатної температури.

Починаючи з другого дня я починаю куштувати - щоб «зловити» той самий момент, коли огірки вже почали кваситися, але ще малосольні. І от коли у вас ідеальний огірок - можна ховати до холодильника.

До речі, щоб огірки були хрумкими, потримайте їх перед заквашуванням декілька годин у холодній воді.

Квашені огірки / Фото: Facebook Андрія Величка

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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