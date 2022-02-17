Ідеальні млинці: рецепт від королівських кухарів

Млинці за цим рецептом виходять ніжними, тонкими й вологими.

Королівські кухарі Її Величності поділившись своїм рецептом млинців, який містить секретний інгредієнт, щоб "млинці залишалися вологими" — домашнє горіхове масло. Також вони розповіли і про улюблені начинки для млинців королеви.

Складники:

125 г борошна

30 г цукру

дрібка солі

2 середніх яйця (близько 100 г)

1,5 яєчних жовтки (30 г)

250 мл молока

40 г масла

Приготування масла

Щоб приготувати горіхове масло — beurre noisette по-французьки, покладіть масло в каструлю й обережно готуйте, поки вся вода в маслі не википить, а тверді частинки молока не потраплять на дно сковорідки та не стануть золотистими. Воно буде трохи пухиритися, а коли заспокоїться й набуде горіхово-коричневого кольору, відкладіть його, щоб охололо. Це додасть млинцям прекрасний аромат і збереже їхню вологість.

Тісто для млинців

Потім поступово змішайте з яйцями сіль, борошно і цукор, щоб вийшло однорідне тісто. Поетапно додавайте молоко і, нарешті, beurre noisette (масло).

Ідеї для подавання:

Класичні млинці з лимоном і цукром

Після приготування посипте млинці цукровою пудрою, потім згорніть і подавайте зі шматочками лимона.

млинці / instagram.com/theroyalfamily

Млинці з джемом і кремом

Збийте трохи вершків до однорідної консистенції. Щойно ваші млинці охолонуть, розподіліть на них по шару вашого улюбленого джему, ми використовували тут малину, потім шар збитих вершків і склали на четвертинки. Прикрасити свіжими ягодами.

млинці / instagram.com/theroyalfamily

Шинка, цибуля-порей і сирні оладки

Для пікантних млинців дотримуйтесь того самого рецепту, але перед приготуванням додайте деякі з ваших улюблених свіжих нарізаних трав, ми використовували часник у нашому рецепті.

200 г вареної шинки, нарізаної кубиками

150 г вареної й упрілої цибулі-порею

125 г тертого сиру Грюєр

275 мл молока

40 г вершкового масла

40 г борошна

млинці / instagram.com/theroyalfamily

Щоб приготувати сирний соус, обережно нагрійте молоко на сковороді, а в окремій сковороді розтопіть масло і додайте борошно. Повільно додавайте молоко, постійно збиваючи, щоб не було грудок. Готуйте протягом 3 хвилин, перш ніж знімати з вогню. Відокремте ¼ цієї суміші і відкладіть.

Додайте більшу частину сиру в соус (залишивши трохи зверху млинців), а також шинку і цибулю-порей. Приправити сіллю і перцем (за бажання можна додати каєнський перець).

Розділіть суміш на млинці, а потім згорніть у трубочки.

Викладіть на таріль, змащений маслом, а потім полийте соусом і посипте тертим сиром.

Випікати за температури 180°C на середній полиці духовки протягом 15-20 хвилин до утворення бульбашок і золотистого кольору. Подавати гарячими.

Читайте також: Улюблений рецепт герцогині Корнуольської: шоколадний бісквітний пиріг

Найркащі рецепти млинців і секрети їхнього приготування