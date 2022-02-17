Ідеальні млинці: рецепт від королівських кухарів

Млинці за цим рецептом виходять ніжними, тонкими й вологими.
Королівські кухарі Її Величності поділившись своїм рецептом млинців, який містить секретний інгредієнт, щоб "млинці залишалися вологими" — домашнє горіхове масло. Також вони розповіли і про улюблені начинки для млинців королеви.
Складники:
125 г борошна
30 г цукру
дрібка солі
2 середніх яйця (близько 100 г)
1,5 яєчних жовтки (30 г)
250 мл молока
40 г масла
Приготування масла
Щоб приготувати горіхове масло — beurre noisette по-французьки, покладіть масло в каструлю й обережно готуйте, поки вся вода в маслі не википить, а тверді частинки молока не потраплять на дно сковорідки та не стануть золотистими. Воно буде трохи пухиритися, а коли заспокоїться й набуде горіхово-коричневого кольору, відкладіть його, щоб охололо. Це додасть млинцям прекрасний аромат і збереже їхню вологість.
Тісто для млинців
Потім поступово змішайте з яйцями сіль, борошно і цукор, щоб вийшло однорідне тісто. Поетапно додавайте молоко і, нарешті, beurre noisette (масло).
Ідеї для подавання:
Класичні млинці з лимоном і цукром
Після приготування посипте млинці цукровою пудрою, потім згорніть і подавайте зі шматочками лимона.
Млинці з джемом і кремом
Збийте трохи вершків до однорідної консистенції. Щойно ваші млинці охолонуть, розподіліть на них по шару вашого улюбленого джему, ми використовували тут малину, потім шар збитих вершків і склали на четвертинки. Прикрасити свіжими ягодами.
Шинка, цибуля-порей і сирні оладки
Для пікантних млинців дотримуйтесь того самого рецепту, але перед приготуванням додайте деякі з ваших улюблених свіжих нарізаних трав, ми використовували часник у нашому рецепті.
200 г вареної шинки, нарізаної кубиками
150 г вареної й упрілої цибулі-порею
125 г тертого сиру Грюєр
275 мл молока
40 г вершкового масла
40 г борошна
Щоб приготувати сирний соус, обережно нагрійте молоко на сковороді, а в окремій сковороді розтопіть масло і додайте борошно. Повільно додавайте молоко, постійно збиваючи, щоб не було грудок. Готуйте протягом 3 хвилин, перш ніж знімати з вогню. Відокремте ¼ цієї суміші і відкладіть.
Додайте більшу частину сиру в соус (залишивши трохи зверху млинців), а також шинку і цибулю-порей. Приправити сіллю і перцем (за бажання можна додати каєнський перець).
Розділіть суміш на млинці, а потім згорніть у трубочки.
Викладіть на таріль, змащений маслом, а потім полийте соусом і посипте тертим сиром.
Випікати за температури 180°C на середній полиці духовки протягом 15-20 хвилин до утворення бульбашок і золотистого кольору. Подавати гарячими.
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Найркащі рецепти млинців і секрети їхнього приготування