Ідеальний літній салат з кавуна та сиру фета: рецепт від Андрія Величка

Шеф-кухар поділився рецептом смачного та простого літнього салату. Їсти таку страву можна з сиром, а можна й без - хто як більше любить.
Це дуже швидкий і неймовірно смачний салат і саме зараз, з солодкими кавунами і помідорами, він найбільш смакує.
Інгредієнти на 2 порції:
- Помідори чері (які є) - 80 г;
- Кавун - 150 г;
- Солодка червона цибуля - 1/3 шт;
- Сир фета - 80 г;
- Рукола - 125 г.
Заправка
- Оливкова олія - 2 ст ложки;
- Бальзамічний оцет - 1 ст ложка;
- Сіль, перець.
Приготування страви дуже просте - просто наріжте усі складники та запрввте за смаком. Кавун та сир найкраще нарізати невеликими кубиками, а цибулю тонкими скибками.
Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.
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