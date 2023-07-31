Ідеальний літній салат з кавуна та сиру фета: рецепт від Андрія Величка

Шеф-кухар поділився рецептом смачного та простого літнього салату. Їсти таку страву можна з сиром, а можна й без - хто як більше любить.

Це дуже швидкий і неймовірно смачний салат і саме зараз, з солодкими кавунами і помідорами, він найбільш смакує.

Інгредієнти на 2 порції:

Помідори чері (які є) - 80 г;

Кавун - 150 г;

Солодка червона цибуля - 1/3 шт;

Сир фета - 80 г;

Рукола - 125 г.

Заправка

Оливкова олія - 2 ст ложки;

Бальзамічний оцет - 1 ст ложка;

Сіль, перець.

Приготування страви дуже просте - просто наріжте усі складники та запрввте за смаком. Кавун та сир найкраще нарізати невеликими кубиками, а цибулю тонкими скибками.

Салат з кавуна та сиру фета / Фото: Facebook Андрія Величка

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

Читайте також: