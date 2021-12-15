Ідеальний заварний крем для Наполеона: рецепт від Андрія Величка

Давайте поговоримо про крем. Про той самий заварний крем.

Так ось, заварний крем є основним інгредієнтом Наполеона. І хто б там що не говорив. Звичайно, є рецепти торта з масляним кремом, зі згущеним молоком, зі збитими вершками. Але нижче ви знайдете рецепт простого і смачного заварного крему. І почитайте уважно технологію приготування — там є нюанси!

Інгредієнти:

3 ст. ложки борошна

3 жовтки

500 мл молока

ванільний цукор або ваніль

100 г вершкового масла

100 г цукру

дрібка солі

1-2 ложки рому

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Крок 1

Змішайте в мисці жовтки, цукор, сіль і борошно. Щоб вийшло однорідне рідке тісто — додайте молока, скільки вважаєте за потрібне — орієнтовно 1/5 частину. І, до речі, беріть жирне, хороше молоко. З білою водичкою 0% жирності у вас вийде невідомо що.

Крок 2

Основну частину молока доведіть до кипіння, але щоб не закипіло. Використовуйте каструлю або сотейник із товстим дном. Зніміть з вогню. І поступово, тонкою цівкою, постійно помішуючи, введіть рідке тісто. Саме так не повинно вийти грудочок. Якщо з'явилися — можна, звичайно, скористатися ситом.

Крок 3

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Поверніть на слабкий вогонь, за постійного помішування доведіть до кипіння. Стежте за дном — крем не повинен пригоріти. Якщо пригорів — можна, звісно, перелити в іншу каструлю. Крем повинен загуснути трохи і стати в'язким. Якщо так — знімайте з вогню.

Крок 4

Тепер можна додати вершкове масло. Використовувати слід масло солодке, з вершків, 82% жирності, щонайменше. Холодне, нарізане кубиками. Постійно перемішуйте крем до повного розчинення масла. Якщо ви використовували екстракт ванілі — пора додавати. Якщо ванільний цукор, то на самому початку разом із цукром.

Смак крем,у за бажанням, можна зробити лимонним або з ароматом лайма, додавши в самому кінці трохи цедри.

Крок 5

Влийте алкоголь, спробуйте крем. Якщо подобається — накривайте плівкою так, щоб вона виявилася впритул до поверхні, і дайте охолонути. Бажано в мисці з крижаною водою влітку, а взимку на холоді, а у кого й на морозі.

Тепер таким кремом можна перемащувати коржі, начиняти еклери, профітролі та інші заварні тістечка, снідати з фруктами і ягодами. Загалом, як забажаєте.

А який ваш рецепт заварного крему?

Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

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