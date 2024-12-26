Ідеї цікавих закусок до новорічного столу

Новорічний стіл — це не лише основні страви, але й цікавий вибір закусок, які створюють атмосферу свята.
На сторінці kvitko_tati2 запропонували декілька ідей, як приготувати швидкі, смачні та вишукані закуски, які здивують ваших гостей і стануть справжньою прикрасою столу.
Тарталетки з вершковим сиром, шпинатом та червоною рибою
Ця закуска поєднує у собі ніжність вершкового сиру, свіжість шпинату та насичений смак червоної риби.
- Рівномірно змастіть тарталетки вершковим сиром.
- Додайте свіжий шпинат, тонко нарізану червону рибу та консервовану кукурудзу.
Ця закуска має яскравий вигляд та ідеально підходить до шампанського.
Кремові кошики з авокадо та ікрою
Це елегантний варіант, який приваблює не лише смаком, а й виглядом.
- Подрібніть сьомгу, додайте до неї кубики стиглого авокадо та вершковий сир.
- Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції.
- Наповніть нею тарталетки.
- Зверху прикрасьте червоною ікрою та гілочками мікрозелені, наприклад, гороху.
Ця закуска стане справжнім шедевром на вашому столі.
Тарталетки з огірковими ялинками
Незвична форма цієї закуски точно вразить ваших гостей.
- Тонкими слайсами наріжте огірок за допомогою овочечистки.
- Нанизуйте слайси на шпажку у формі ялинки.
- Змастіть основу тарталетки вершковим сиром і прикрасьте червоними мініпомідорами. Зафіксуйте зверху огіркову ялинку.
Ця смачна закуска додасть святкового настрою.
Тарталетки з креветками та авокадо
Легка та елегантна закуска для шанувальників морепродуктів.
- Підсмажте креветки на оливковій олії з додаванням спецій.
- Наповніть тарталетки вершковим сиром та пюре авокадо.
- Додайте зверху помідори чері та обсмажену креветку.
Креветки надають страві розкішного вигляду та неперевершеного смаку.
Тарталетки з сьомгою та ікрою
Ця класична закуска завжди має успіх на святкових застіллях.
- Наповніть тарталетки вершковим сиром.
- Додайте тонкі скибочки сьомги.
- Зверху прикрасьте червоною ікрою та невеликою гілочкою кропу.
Такі тарталетки підкреслять святковий характер вашого столу.
Канапе з овочами та рибою
Цей варіант закуски відрізняється простотою приготування та яскравим виглядом.
- Наріжте кубиками перчик, червону рибу, мініпомідори, оливки та огірки.
- Нанизуйте на шпажки, чергуючи інгредієнти.
- Викладіть на красиве блюдо та подавайте гостям.
Кожна з цих закусок — це невеличка історія смаку, яка створює святковий настрій. Обирайте ті, які вам найбільше до вподоби, або ж спробуйте всі варіанти, щоб зробити свій новорічний стіл неперевершеним.
Смачного!
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