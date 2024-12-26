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Ідеї цікавих закусок до новорічного столу

Ідеї цікавих закусок до новорічного столу

Тарталетки з начинкою / Фото: Associated Press

Новорічний стіл — це не лише основні страви, але й цікавий вибір закусок, які створюють атмосферу свята. 

На сторінці kvitko_tati2 запропонували декілька ідей, як приготувати швидкі, смачні та вишукані закуски, які здивують ваших гостей і стануть справжньою прикрасою столу.

Тарталетки з вершковим сиром, шпинатом та червоною рибою

Ця закуска поєднує у собі ніжність вершкового сиру, свіжість шпинату та насичений смак червоної риби. 

  • Рівномірно змастіть тарталетки вершковим сиром.
  • Додайте свіжий шпинат, тонко нарізану червону рибу та консервовану кукурудзу.

Ця закуска має яскравий вигляд та ідеально підходить до шампанського.

Кремові кошики з авокадо та ікрою

Це елегантний варіант, який приваблює не лише смаком, а й виглядом.

  • Подрібніть сьомгу, додайте до неї кубики стиглого авокадо та вершковий сир.
  • Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції.
  • Наповніть нею тарталетки.
  • Зверху прикрасьте червоною ікрою та гілочками мікрозелені, наприклад, гороху.

Ця закуска стане справжнім шедевром на вашому столі.

Тарталетки з огірковими ялинками

Незвична форма цієї закуски точно вразить ваших гостей.

  • Тонкими слайсами наріжте огірок за допомогою овочечистки.
  • Нанизуйте слайси на шпажку у формі ялинки.
  • Змастіть основу тарталетки вершковим сиром і прикрасьте червоними мініпомідорами. Зафіксуйте зверху огіркову ялинку.

Ця смачна закуска додасть святкового настрою.

Тарталетки з креветками та авокадо

Легка та елегантна закуска для шанувальників морепродуктів.

  • Підсмажте креветки на оливковій олії з додаванням спецій.
  • Наповніть тарталетки вершковим сиром та пюре авокадо.
  • Додайте зверху помідори чері та обсмажену креветку.

Креветки надають страві розкішного вигляду та неперевершеного смаку.

Тарталетки з сьомгою та ікрою

Ця класична закуска завжди має успіх на святкових застіллях.

  • Наповніть тарталетки вершковим сиром.
  • Додайте тонкі скибочки сьомги.
  • Зверху прикрасьте червоною ікрою та невеликою гілочкою кропу.

Такі тарталетки підкреслять святковий характер вашого столу.

Канапе з овочами та рибою

Цей варіант закуски відрізняється простотою приготування та яскравим виглядом.

  • Наріжте кубиками перчик, червону рибу, мініпомідори, оливки та огірки.
  • Нанизуйте на шпажки, чергуючи інгредієнти.
  • Викладіть на красиве блюдо та подавайте гостям.

Кожна з цих закусок — це невеличка історія смаку, яка створює святковий настрій. Обирайте ті, які вам найбільше до вподоби, або ж спробуйте всі варіанти, щоб зробити свій новорічний стіл неперевершеним. 

Смачного!

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