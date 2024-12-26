Ідеї цікавих закусок до новорічного столу

Новорічний стіл — це не лише основні страви, але й цікавий вибір закусок, які створюють атмосферу свята.

На сторінці kvitko_tati2 запропонували декілька ідей, як приготувати швидкі, смачні та вишукані закуски, які здивують ваших гостей і стануть справжньою прикрасою столу.

Тарталетки з вершковим сиром, шпинатом та червоною рибою

Ця закуска поєднує у собі ніжність вершкового сиру, свіжість шпинату та насичений смак червоної риби.

Рівномірно змастіть тарталетки вершковим сиром.

Додайте свіжий шпинат, тонко нарізану червону рибу та консервовану кукурудзу.

Ця закуска має яскравий вигляд та ідеально підходить до шампанського.

Кремові кошики з авокадо та ікрою

Це елегантний варіант, який приваблює не лише смаком, а й виглядом.

Подрібніть сьомгу, додайте до неї кубики стиглого авокадо та вершковий сир.

Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції.

Наповніть нею тарталетки.

Зверху прикрасьте червоною ікрою та гілочками мікрозелені, наприклад, гороху.

Ця закуска стане справжнім шедевром на вашому столі.

Тарталетки з огірковими ялинками

Незвична форма цієї закуски точно вразить ваших гостей.

Тонкими слайсами наріжте огірок за допомогою овочечистки.

Нанизуйте слайси на шпажку у формі ялинки.

Змастіть основу тарталетки вершковим сиром і прикрасьте червоними мініпомідорами. Зафіксуйте зверху огіркову ялинку.

Ця смачна закуска додасть святкового настрою.

Тарталетки з креветками та авокадо

Легка та елегантна закуска для шанувальників морепродуктів.

Підсмажте креветки на оливковій олії з додаванням спецій.

Наповніть тарталетки вершковим сиром та пюре авокадо.

Додайте зверху помідори чері та обсмажену креветку.

Креветки надають страві розкішного вигляду та неперевершеного смаку.

Тарталетки з сьомгою та ікрою

Ця класична закуска завжди має успіх на святкових застіллях.

Наповніть тарталетки вершковим сиром.

Додайте тонкі скибочки сьомги.

Зверху прикрасьте червоною ікрою та невеликою гілочкою кропу.

Такі тарталетки підкреслять святковий характер вашого столу.

Канапе з овочами та рибою

Цей варіант закуски відрізняється простотою приготування та яскравим виглядом.

Наріжте кубиками перчик, червону рибу, мініпомідори, оливки та огірки.

Нанизуйте на шпажки, чергуючи інгредієнти.

Викладіть на красиве блюдо та подавайте гостям.

Кожна з цих закусок — це невеличка історія смаку, яка створює святковий настрій. Обирайте ті, які вам найбільше до вподоби, або ж спробуйте всі варіанти, щоб зробити свій новорічний стіл неперевершеним.

Смачного!

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