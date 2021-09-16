Ікра баклажанна: страва, яку можна подавати гарячою і холодною

Давайте звернемо увагу на баклажани, які містять багатий набір корисних речовин.

Страви з баклажанів смачні й поживні, вони широко представлені в національних кухнях народів світу: це і грузинські баклажани з горіхами, і грецька мусака.

Пропонований нами рецепт — ікра з баклажанів. Баклажанна ікра — страва універсальна. Її можна подавати як в гарячому, так і в холодному вигляді, як самостійно, так і з гарніром або як гарнір до м'яса. А можна просто на хліб як намащення.

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

0,5 кг помідорів

300 г моркви

3 стручки болгарського перцю

3 цибулини

2-3 зубки часнику

зелень

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Баклажани, помідори, болгарський перець, моркву і зелень вимити під проточною водою.

Баклажани і помідори нарізати дрібними кубиками. Так само нарізати очищений від плодоніжок і насіння болгарський перець. Очищену від лушпиння цибулю дрібно порубати. Так само вчинити з зеленню. Очищену моркву натерти на тертці.

Баклажани обсмажити в невеликій кількості олії і перекласти в сотейник. Потім окремо злегка обсмажити цибулю, болгарський перець і моркву і з'єднати з баклажанами.

До підготовлених овочів додати помідори, посолити, поперчити і тушкувати на повільному вогні, періодично помішуючи, близько 45-50 хвилин.

За 5-10 хвилин до готовності в ікру ввести пропущений через прес часник і зелень.

На замітку

Зелень використовуйте будь-яку, але особливо смачною і ароматною виходить ікра з додаванням кінзи.

Готову баклажанну ікру можна пюрувати блендером.

За бажання зробити ікру гострішою збільште норму закладки часнику і додайте перець чилі.

Помідори можна й не нарізати, а провернути через м'ясорубку або натерти на тертці.

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