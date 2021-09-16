Ікра баклажанна: страва, яку можна подавати гарячою і холодною

Давайте звернемо увагу на баклажани, які містять багатий набір корисних речовин.
Страви з баклажанів смачні й поживні, вони широко представлені в національних кухнях народів світу: це і грузинські баклажани з горіхами, і грецька мусака.
Пропонований нами рецепт — ікра з баклажанів. Баклажанна ікра — страва універсальна. Її можна подавати як в гарячому, так і в холодному вигляді, як самостійно, так і з гарніром або як гарнір до м'яса. А можна просто на хліб як намащення.
Інгредієнти:
- 1 кг баклажанів
- 0,5 кг помідорів
- 300 г моркви
- 3 стручки болгарського перцю
- 3 цибулини
- 2-3 зубки часнику
- зелень
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Баклажани, помідори, болгарський перець, моркву і зелень вимити під проточною водою.
Баклажани і помідори нарізати дрібними кубиками. Так само нарізати очищений від плодоніжок і насіння болгарський перець. Очищену від лушпиння цибулю дрібно порубати. Так само вчинити з зеленню. Очищену моркву натерти на тертці.
Баклажани обсмажити в невеликій кількості олії і перекласти в сотейник. Потім окремо злегка обсмажити цибулю, болгарський перець і моркву і з'єднати з баклажанами.
До підготовлених овочів додати помідори, посолити, поперчити і тушкувати на повільному вогні, періодично помішуючи, близько 45-50 хвилин.
За 5-10 хвилин до готовності в ікру ввести пропущений через прес часник і зелень.
На замітку
Зелень використовуйте будь-яку, але особливо смачною і ароматною виходить ікра з додаванням кінзи.
Готову баклажанну ікру можна пюрувати блендером.
За бажання зробити ікру гострішою збільште норму закладки часнику і додайте перець чилі.
Помідори можна й не нарізати, а провернути через м'ясорубку або натерти на тертці.
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