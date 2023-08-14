Ікра з баклажанів: рецепт від Андрія Величка

Існує досить багато рецептів ікри з баклажанів. Звичайно ж, основа - завжди баклажани.

Їх запікають на вогні, в духовці, в печі, на газовій конфорці вдома на кухні. А от далі готують по-різному. У Франції, Греції, Італії, Тереччині, Україні рецепти відрізняються. Та і в одеській області десь запікають баклажани, перець і помідори, десь тушкують в казані (і це теж називають "ікрою" і це дуже ок). А на півдні Бесарабії, звідки я родом, в цю пору року готують "Сиру баклажанну ікру".

В чому особливість? Баклажани запікають, а от усі інші інгредієнти мають бути сирими. І заправляють таку ікру домашньою олією, посним маслом, та оцтом з ароматними травами. Цей варіант ікри дуже літній, свіжий, та особисто в мене асоціюється з літом. Ділюся рецептом та нюансами приготування.

Баклажани / Фото: Facebook Андрія Величка

Вам знадобиться:

4-5 середніх баклажанів;

2 великі солодкі помідора;

2 середніх солодкий перців;

1 невелика цибулина;

2-3 зубчиків часнику;

Зелень - петрушка, любисток, селера;

3 ст ложки нерафінованої соняшникової олії;

1-1,5 ст ложки фруктового чи винного оцту;

сіль, перець.

Приготування ікри виглядає дуже простим, але я обіцяв нюанси, то ж ділюся.

Перше. Запікаємо баклажани. Використовуйте той варіант, що доступний. Я памʼятаю, як у моєму дитинстві мама часто запікала на газовій конфорці. Аромат стояв неймовірний. Якщо у вас є можливість - використовуйте мангал, гриль, багаття - будь що куди можна кинути сирі баклажани і спалити для ікри. Якщо ні - то домашня духовка. Головне в запіканні баклажанів - спалити їх. Так, не помилився. Максимальна температура, і саме характерний аромат "димку", аромат підгорілих баклажанів, їхній "повний" аромат - це саме те, що зробить майбутню ікру смачною.

Коли баклажани готові - накрийте їх щоб трохи охололи, а потім можна чистити. Є один дуже дієвий метод. Розрізаєте навпіл вздорж, а потім, поклавши на кухонну дошку зрізом догори, столовою ложкою зішкрібаєте запечену середину баклажана.

Далі запечений баклажан слід нарубати ножем до майже однорідної маси і відкинути на сито, щоб стікав сік. А ми перейдемо до наступного етапу.

Друге. Помідори слід натерти. Є нюанс. Шкіру не знімаємо, сам помідор розрізаємо на 4 частини і натераємо на домашній тертці. Таким чином, шкіра залишиться у вас в руках. Натерті помідори відправляємо на сито до баклажанів, щоб і з них теж стікав сік.

Третє. Нарізаємо дрібним кубиком (це приблизно 5 мм) сирий солодкий перець і цибулю. Перець можна брати червоний, але якщо є можливість взяти білий або зелений - буде кращий смак як на мене. Цибуля краще менш «клята», більш солодка.

Складники ікри / Фото: Facebook Андрія Величка

Четверте. Зелень. Цей крок теж дуже важливий. В рецепті з мого дитинства для сирої ікри завжди зривали свіжу зелень на городі, використовували що було, але дуже часто згадую саме аромат петрушки, любистку і зовсім трохи листової селери. З зеленню додаємо часник, подрібнивши його або ножем, або можна натерти на тертці, або ж, як завжди, скористатися часнокодавилкою.

Заправляти такий салат, цю ікру, слід ароматною нерафінованою олією, оцтом і сіллю з перцем. І не жалійте олії і оцту. І ще важливий нюанс - як замішали, заправили, довели до смаку, то лишіть ікру на пару годин в холодильнику. Саме тепер всі інгредієнти «одружуються» між собою, смак вирівняється, а ви встигнете приготувати биточки зі свинини. Або з телятини. Саме до відбивних котлет ікра смакує найкраще!

Готова ікра / Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного!

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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