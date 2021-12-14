Імбирні пряники: рецепт популярної різдвяної випічки

Наближаються Різдво та Новий рік, а значить, у будинку скоро запахне ароматною випічкою.

Проте не варто тягнути до останнього дня. Різдвяний кекс та штолен можна спекти вже сьогодні. Щоправда, з ними доведеться повозитися, а ось традиційні різдвяні імбирні пряники готуються легко та швидко, і коробочка з такими розписними пряниками може стати чудовим подарунком для близьких.

Мало того, залучаючи до процесу прикраси готових виробів дітей, ви дозволите розвинутись їхнім художнім талантам. Тільки уявіть, з якою гордістю малюки вручатимуть власноруч розписані пряники дідусям та бабусям.

Інгредієнти:

Для тіста: 600 г борошна 220 г меду 150 г цукрової пудри 100 г вершкового масла 2 яйця 1 жовток 1 столова ложка порошку какао 1 чайна ложка соди 2 чайні ложки тертої апельсинової цедри 2 чайні ложки меленої кориці 2 чайні ложки меленого імбиру 0,5 чайної ложки меленої гвоздики

для глазурі: 150 г цукрової пудри 1 білок 0,5 чайної ложки лимонного соку



Приготування

У просіяне борошно всипати цукрову пудру, додати порошок какао, соду, терту апельсинову цедру, мелену корицю, імбир і гвоздику і перемішати.

Охолоджене вершкове масло порубати, з'єднати з сухою сумішшю, добре перетерти, влити розігрітий мед, вбити яйця, додати жовток і замісити еластичне тісто.

Готовому тесту дати кілька хвилин відпочити, після чого розкотити, вирізати пряники і випікати 10-15 хвилин за180°С до золотистого кольору.

Для глазурі білок збити з цукровою пудрою до м'яких піків, додавши в кінці збивання лимонний сік, і покрити пряники.

На замітку

Пряники можна зробити круглі, вирізаючи їх склянкою або використовувати вирубки для печива. Враховуючи наближення Нового року, підійдуть форми у вигляді ялинок, зірочок, сніжинок, рукавичок, валянків тощо.

Якщо перед випіканням у заготовках зробити отвори, то готові пряники можна буде повісити на новорічну ялинку.

Щоб пряники мали святковий вигляд, розпишіть їх, додаючи в глазур харчовий або натуральний барвник.

Цей рецепт можна використовувати для приготування пряничного будиночка.

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