Індича гомілка з булгуром у рукаві: швидкий рецепт

Індича гомілка з булгуром – ідеальний рецепт для тих, хто цінує простоту та ефективність. Всі інгредієнти поєднуються у чарівний аромат та смак, страва готується практично сама та зберігає всі корисні соки. Завдяки використанню рукава для запікання, процес стає надзвичайно простим.

На сторінці olga_riabenko_ розповіли про те, як приготувати соковиту індичу гомілку з булгуром – страву, яка готується практично сама собою. Все кладеться у рукав для запікання та через годину ви зможете насолодитися ідеальною стравою: ніжне, соковите м’ясо гармонійно поєднується з булгуром, доповненим овочами.

Інгредієнти Гомілка індичка 1 шт. Сіль Перець Копчена паприка 2 ч.л Петрушка 25 г Часник 6 зубчиків Булгур 1 стакан Цибуля 1 шт. Перець солодкий 1 шт. Вода 2 стакани Рукав для запікання

Приготування

Ретельно помийте індичу гомілку. За бажанням зробіть кілька надрізів на поверхні, щоб спеції краще проникали у м’ясо. Посоліть, поперчіть гомілку, додайте 2 чайні ложки копченої паприки та ретельно натріть усю поверхню. Подрібнену петрушку та часник покладіть у зроблені надрізи. Рукав для запікання зав’яжіть з однієї сторони, після чого всипте всередину булгур. Додайте нарізану кубиками цибулю та солодкий перець, які нададуть булгуру легкість і яскравість. Додайте сіль, перець і решту петрушки з часником, які залишилися. Ретельно змішайте все в рукаві, щоб овочі та булгур отримали рівномірне приправлення. Викладіть підготовлену гомілку зверху на суміш у рукаві. Потім влийте 2 стакани води, це допоможе булгуру рівномірно приготуватися, а м’ясо залишиться соковитим. Зав’яжіть рукав для запікання. Запікайте страву в розігрітій до 200°C духовці протягом 60 хвилин.

Поради:

Для насиченішого смаку залиште гомілку маринуватися на 30 хв перед запіканням.

Після приготування можна прикрасити страву свіжою зеленню чи дрібно нарізаною петрушкою, це додасть яскравості вашому столу.

Нехай ця страва стане вашим секретом для швидкої, смачної та поживної вечері, яка подарує вам і вашим близьким справжню насолоду.

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