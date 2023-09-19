Інжирна мостарда або "муштарда": рецепт незвичної італійської страви від Андрія Величка

"Я хочу поділитися рецептом несолодкого варення з інжиру, а навіть пряного. Це італійська мостарда. А рецепт мені розповів мій друг Роберто. До того ж рецепт його бабусі, Летиції, на честь якої він назвав затишний італійський ресторан в Одесі", - розповів кухар.

В Італії мостарда - це солодко-пряне варення, в якому гострота гірчиці компенсує солодкість фруктів або ягід. Вона може стати ідеальною парою до витриманого сиру з келихом вина, а може бути гарніром до м'яса, наприклад, курки або індички.

Інгредієнти:

1 кг інжиру;

300 г цукру;

100 мл води;

50 мл бальзамічного оцту з Бесарабії;

2 ст. ложки гірчичного порошку чи гірчиці в зернах;

1 ч. ложка сухого імбиру;

по ½ ч. ложки кардамону, коріандру та гострого перцю;

1/2 ч. ложки солі.

Крок 1

Очищуємо інжир. Якщо це сорт фіолетового інжиру з щільною шкіркою, її повністю слід зняти. З нашого бесарабського білого інжиру шкірку знімаємо тільки якщо вона досить щільна. Але я рекомендую очистити. Очистити і трохи розім'яти, щоб він легше розварився.

Крок 2

Змішуємо цукор з водою та бальзамічним оцтом і нагріваємо до повного розчинення цукру. Зробити це краще у сотейнику з товстим дном або у казанку. Продовжуємо варити, отримавши сироп. Тепер у нього закладаємо інжир та на повільному вогні варимо близько 30 хвилин. Важливо, щоб маса стала досить густою, але не почала пригорати. Стежте за вогнем.

Крок 3

Змішуємо всі сухі інгредієнти, додавши трохи рідини із нашого варення. Перемішуємо, щоб утворилася однорідна кашка, яку тільки після цього викладаємо у варення. Інакше можуть утворитися грудочки. Розмішали, проварили ще хвилину – і вуаля! Мостарда з інжиру з бальзаміком готова. Оригінальна назва - mostarda di fichi con balsamic. Ну а оскільки ми приготували цю страву в Бесарабії та ще з локальних продуктів, то я пропоную місцеву назву – "дунайська мостарда".

З чим ідеально поєднується мостарда? Витриманий сир, бессарабська овеча бринза, біле м'ясо або навіть м'ясні делікатеси як прошуто чи брезаола.

Загалом, обов'язково спробуйте приготувати цікаву та зовсім небанальну страву під час короткого сезону локального інжиру.

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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