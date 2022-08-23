Італійська фритата: смачний рецепт від Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко пропонує приготувати на сніданок ще одну просту і смачну ставу, приготування якої не займе у вас багато часу.

"Фритата — звучить нерідно і складно, але по факту, то просто омлет, печений у духовці. Я це скуштував вперше в Італії, коли малим жив в одній родині за обміном. Ми з ними раз чи два на тиждень ходили снідати у маленький ресторанчик неподалік. І там був якийсь прекрасний омлет. Коли я виріс і почав готувати, то дізнався, що це була італійська фритата", - розповідає у своєму блогу в Instagram Клопотенко.

Приготування займає лічені хвилини, а отже зранку це якраз те, що треба.

"Берете 4 яйця, збиваєте їх енергійно вінчиком, додаєте сіль, перець, орегано. Ріжете дрібними кубиками 200 г цукіні. Форму для запікання змащуєте оливковою олією, вливаєте туди яйця і додаєте цукіні. Посипаєте цю прекрасність тертим сиром і запікаєте все 10-15 хвилин у розігрітій духовці при 180 градусах. Цьом", - пише Євген.

Спробуйте і ви приготувати на сніданок.

Раніше Клопотенко ділився рецептом смачних сирників, які завжди виходять.

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