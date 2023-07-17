Кабачки, смажені у клярі: класичний рецепт

Дуже проста і апетитна страва. Особливо смачною вона вдається із молодих кабачків.
Кабачок обсмажується у ніжному клярі, зберігаючи свою соковитість.
Складники
- кабачки — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 50 г;
- борошно — 3 ст. л.;
- часник сушений — 1 ч. л.;
- куркума — ¼ ч. л.;
- сіль;
- олія — для смаження.
Приготування
Кабачок помийте. Наріжте на кружечки.
У миску розбийте яйця, додайте сметану, часник, куркуму, сіль, дві столові ложки борошна. Перемішайте добре і додайте ще одну столову ложку борошна. Перемішайте.
Кружечок кабачка занурюйте в кляр і обсмажуйте на розпеченій сковороді з олією з двох боків, до золотистого кольору.
Поради
- Тісто для кляру має бути густим, як сметана.
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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