Кабачки, смажені у клярі: класичний рецепт

Дуже проста і апетитна страва. Особливо смачною вона вдається із молодих кабачків.

Кабачок обсмажується у ніжному клярі, зберігаючи свою соковитість.

Складники

кабачки — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сметана — 50 г;

борошно — 3 ст. л.;

часник сушений — 1 ч. л.;

куркума — ¼ ч. л.;

сіль;

олія — для смаження.

Приготування

Кабачок помийте. Наріжте на кружечки.

У миску розбийте яйця, додайте сметану, часник, куркуму, сіль, дві столові ложки борошна. Перемішайте добре і додайте ще одну столову ложку борошна. Перемішайте.

Кружечок кабачка занурюйте в кляр і обсмажуйте на розпеченій сковороді з олією з двох боків, до золотистого кольору.

Поради

Тісто для кляру має бути густим, як сметана.

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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