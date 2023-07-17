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Кабачки, смажені у клярі: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
778
Час на прочитання
1 хв
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Кабачки, смажені у клярі: класичний рецепт

Кабачки смажені у клярі / Фото: Credits

Дуже проста і апетитна страва. Особливо смачною вона вдається із молодих кабачків.

Кабачок обсмажується у ніжному клярі, зберігаючи свою соковитість.

Складники

  • кабачки — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 50 г;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • часник сушений — 1 ч. л.;
  • куркума — ¼ ч. л.;
  • сіль;
  • олія — для смаження.

Приготування

Кабачок помийте. Наріжте на кружечки.

У миску розбийте яйця, додайте сметану, часник, куркуму, сіль, дві столові ложки борошна. Перемішайте добре і додайте ще одну столову ложку борошна. Перемішайте.

Кружечок кабачка занурюйте в кляр і обсмажуйте на розпеченій сковороді з олією з двох боків, до золотистого кольору.

Поради

  • Тісто для кляру має бути густим, як сметана.
  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
778
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