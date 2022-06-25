Кабачки, смажені в сухарях: улюблена літня страва

Найкраще для смаження обирати молоді невеликі за розміром кабачки, бо вони найніжніші.

Така страва готується без зайвих зусиль і смакує із усім. Наприклад, смажені у сухарях кабачки можна поєднувати із нарізаними помідорами, додавати до бюргерів, або просто їсти із сметаною. А от для пікантності до сметани можна вичавити кілька зубчиків часнику - буде надзвичайне поєднання.

Інгредієнти:

кабачки - 1 кг

яйця - 2 шт

оливкова олія - з ст. л.

борошно - 2 ст. л.

панірувальні сухарі - 2 ст. л.

сметана - 150 г

чорний мелений перець - за смаком

сіль - за смаком

Приготування:

Помийте кабачки та наріжте тонкими скибками.

У борошно додайте спеції та перемішайте. Яйце збийте вінчиком до однорідності.

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Тепер кожен шматочок кабачка занурте у борошно, вмочіть у яйце, а потім у панірувальні сухарі.

Смажте кожен шматочок на розігрітій із оливковою олією пательні. Обсмажити треба із обох боків до золотистості.

Після смаження перекладіть кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб він увібрав зайвий жир.

Смачного!

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