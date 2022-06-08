Кабачки, запечені з куркою: смачна страва на обід

Це недорога і проста у приготуванні страва, яка сподобається вашим рідним та урізноманітнить раціон.

Кабачки - універсальний овоч, який можна готувати як завгодно, адже вони смачні і смажені, і тушковані. Але сьогодні пропонуємо вам простий рецепт кабачків, запечених із куркою. Така страва чудово смакуватиме на обід усій родині.

Інгредієнти:

кабачки - 2 - шт.

вершкове масло - 50 г

куряча грудка - 250 г

сметана - 1 ст.л.

яйця - 2 шт.

панірувальні сухарі - 2 ст. л.

сіль та мелений перець за смаком

Приготування:

Для цієї страви ліпше використовувати молоді кабачки. Помийте їх, наріжте напівкружальцями та перекладіть на розігріту пательню. На пательні посипте борошном та обсмажте з обох боків.

Куряче філе можна нарізати маленькими шматочками або пропустити через м’ясорубку. Посоліть, поперчіть. Додайте до філе яйця і добре перемішайте.

Деко змастіть вершковим маслом і шарами на нього викладіть кабачки, потім курку. Верхній шар посипте панірувальними сухарями та залийте сметаною.

Відправте страву до розігрітої до 120 градусів духовки на 1 годину.

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