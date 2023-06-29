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Кабачки, запечені з сиром: рецепт легкої та корисної страви

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
899
Час на прочитання
1 хв
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Кабачки, запечені з сиром: рецепт легкої та корисної страви

Кабачки, запечені з сиром / Фото: Credits

Кабачки, запечені з сиром у духовці, готуються без олії та майонезу, страва виходить легкою, поживною й корисною.

Сирно-сметанна суміш викладається на кожен кабачок, просочує його під час запікання, доповнюючи смак овоча.

Складники

  • кабачки – 2 шт.;
  • сир твердий – 100 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • сметана 15% – 3 ст. л;
  • кріп – 4 гілочки;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування

Кабачки помийте, обсушіть. Наріжте кружальцями 5-7 мм.

Сир натріть на дрібній тертці. Кріп дрібно наріжте.

Сметану з'єднайте з кропом і пропущеним через прес часником. Додайте сир, перець, сіль. Все добре перемішайте.

Форму для випікання вистеліть пергаментним папером і викладіть на неї кружальця кабачків.

На кожен кабачок викладіть сирно-сметанну суміш.

Випікайте в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.

Поради

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
899
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