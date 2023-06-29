Кабачки, запечені з сиром: рецепт легкої та корисної страви

Кабачки, запечені з сиром у духовці, готуються без олії та майонезу, страва виходить легкою, поживною й корисною.
Сирно-сметанна суміш викладається на кожен кабачок, просочує його під час запікання, доповнюючи смак овоча.
Складники
- кабачки – 2 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- часник – 2 зубчики;
- сметана 15% – 3 ст. л;
- кріп – 4 гілочки;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування
Кабачки помийте, обсушіть. Наріжте кружальцями 5-7 мм.
Сир натріть на дрібній тертці. Кріп дрібно наріжте.
Сметану з'єднайте з кропом і пропущеним через прес часником. Додайте сир, перець, сіль. Все добре перемішайте.
Форму для випікання вистеліть пергаментним папером і викладіть на неї кружальця кабачків.
На кожен кабачок викладіть сирно-сметанну суміш.
Випікайте в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.
Поради
Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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