Кабачкова лазанья з шинкою: цікавий рецепт

Кабачкова лазанья з шинкою / © Credits

Реклама

Такий варіант не лише зберігає апетитний вигляд страви, але й дарує їй ніжний смак та користь для здоров’я. На сторінці Liliya.cooking поділилися рецептом кабачкової лазаньї з шинкою та сиром — страви, яка підкорить вас своєю простотою, ароматом та універсальністю.

Інгредієнти Середні кабачки 2 шт. Шинка 400 г Сир (моцарела, твердий сир чи навіть суміш) 400 г Олія (оливкова чи соняшникова) 2 ст. л Італійські трави (орегано, базилік, чебрець) Сіль Чорний перець

Приготування

Помийте овочі та наріжте їх тонкими скибочками вздовж (зручно користуватися овочерізкою чи широким ножем). Якщо кабачки молоді, шкірку знімати не потрібно. Викладіть на дно форми для запікання трішки олії. Це запобіжить прилипанню та додасть страві ніжності. Сформуйте шари. Перший шар — кабачки, далі тонко нарізана шинка, потім шматочки чи тертий сир. Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти. Верхнім шаром обов’язково мають бути кабачки з сиром. Посипте поверхню італійськими травами, сіллю та перцем. За бажанням полийте ложечкою оливкової олії. Поставте форму у розігріту до 180°C духовку на 25–30 хв. Сир має гарно розплавитися та утворити апетитну скоринку.

Поради

Якщо кабачки дали багато соку, можна трохи обсмажити їх на сухій сковороді перед викладанням у форму.

Для насиченішого смаку додайте між шарами тонко нарізані помідори чи шпинат.

Поціновувачі ніжних страв можуть приготувати легкий соус на основі сметани чи йогурту та змастити ним шари.

Якщо готуєте для дітей, краще оберіть сир м’яких сортів, наприклад, моцарелу, бо він плавиться рівномірніше.

За бажанням можна додати томатний соус або вершковий соус бешамель, щоб надати страві «італійського характеру».

Подача

Готову лазанью наріжте порційними шматочками, прикрасьте свіжою зеленню та подавайте гарячою. Вона чудово смакує як самостійна страва чи як гарнір до м’яса, чи курки.

Кабачкова лазанья з шинкою — це чудовий спосіб зробити сімейний обід або вечерю одночасно смачними та корисними. Вона точно сподобається навіть тим, хто зазвичай скептично ставиться до кабачків.