Кабачкова паста: рецепт цікавої страви без макаронів

Кабачкова паста tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Літо — найкращий час, щоб додати до щоденного меню більше овочів. Кабачок давно став одним із головних сезонних продуктів, адже він чудово поєднується з м’ясом, сиром і вершковими соусами. Якщо нарізати його тонкими смужками, він легко замінить традиційну пасту та зробить страву менш калорійною, але не менш апетитною.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp , стане у пригоді для обіду, вечері чи навіть поживного перекусу. Він не потребує складних інгредієнтів, а весь процес приготування займає близько 25 хв.

Кабачкова паста tiktok.com/@mil_alexx_pp

Інгредієнти куряче філе 250 г кабачок 450 г помідори 150 г сметана жирністю 15% 100 г олії 1 ч. л сіль чорний перець паприка сушений часник тертий сир приблизно 30 г

Кабачкова паста tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, приправте сіллю та перцем і обсмажте на чайній ложці олії приблизно по 3 хв з кожного боку. Кабачок наріжте тонкими довгими смужками, щоб вони нагадували спагеті. Додайте його до курки разом із нарізаними помідорами, перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 6 хв. Після цього влийте сметану, додайте сушений часник і паприку, ще раз добре перемішайте та готуйте ще 5–7 хв, поки соус стане ніжним і рівномірно огорне всі інгредієнти. Перед подачею страву рекомендують посипати тертим сиром, він додасть приємної вершкової нотки та зробить смак ще насиченішим.

Прості рецепти часто стають найулюбленішими, особливо коли поєднують сезонні продукти, швидке приготування та збалансований склад. Паста з кабачка — саме така, легка, ароматна, поживна та універсальна.

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