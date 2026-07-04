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Кабачкова запіканка з куркою: рецепт смачної страви
Сезон кабачків — чудова нагода готувати прості, поживні та водночас легкі страви. Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, зверніть увагу на запіканку з кабачків, курячого філе та сиру. Вона готується менш ніж за годину, виходить соковитою, ситною та чудово підійде як для обіду, так і для вечері.
Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Його ніжний смак гармонійно поєднується з м’ясом, сиром, яйцями та овочами, а страви на його основі залишаються легкими навіть попри поживний склад. Саме тому різноманітні запіканки щоліта повертаються до домашнього меню.
Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp,стане гарним вибором для тих, хто стежить за харчуванням, але не хоче відмовлятися від ситних страв.
Інгредієнти
- куряче філе
- 800 г
- кабачок
- 350 г
- помідори
- 100 г
- твердий сир
- 70 г
- яйця
- 3 шт.
- сметана
- 3 ст. л
- сіль
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- чорний перець
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Приготування
Кабачки наріжте кружальцями завтовшки приблизно пів сантиметра та викладіть на дно форми для запікання.
Посоліть і поперчіть.
В окремій мисці збийте яйця, додайте сметану, натертий твердий сир, нарізане невеликими шматочками куряче філе, сіль і перець.
Добре перемішайте до однорідності.
Готову суміш рівномірно розподіліть поверх кабачків, зверху викладіть кружальця помідорів.
Запікайте страву у духовці за температури 190°C протягом 35 хв до рум’яної скоринки та повної готовності курячого філе.
Літні рецепти не обов’язково мають бути складними, щоб вражати смаком. Кабачкова запіканка з куркою — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати повноцінний, поживний та водночас легкий обід або вечерю.