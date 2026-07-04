Кабачкова запіканка з куркою: рецепт смачної страви

Кабачкова запіканка з куркою tiktok.com/@mil_alexx_pp

Реклама

Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Його ніжний смак гармонійно поєднується з м’ясом, сиром, яйцями та овочами, а страви на його основі залишаються легкими навіть попри поживний склад. Саме тому різноманітні запіканки щоліта повертаються до домашнього меню.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp , стане гарним вибором для тих, хто стежить за харчуванням, але не хоче відмовлятися від ситних страв.

Інгредієнти куряче філе 800 г кабачок 350 г помідори 100 г твердий сир 70 г яйця 3 шт. сметана 3 ст. л сіль чорний перець

Приготування

Кабачки наріжте кружальцями завтовшки приблизно пів сантиметра та викладіть на дно форми для запікання. Посоліть і поперчіть. В окремій мисці збийте яйця, додайте сметану, натертий твердий сир, нарізане невеликими шматочками куряче філе, сіль і перець. Добре перемішайте до однорідності. Готову суміш рівномірно розподіліть поверх кабачків, зверху викладіть кружальця помідорів. Запікайте страву у духовці за температури 190°C протягом 35 хв до рум’яної скоринки та повної готовності курячого філе.

Літні рецепти не обов’язково мають бути складними, щоб вражати смаком. Кабачкова запіканка з куркою — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати повноцінний, поживний та водночас легкий обід або вечерю.

Реклама

Новини партнерів