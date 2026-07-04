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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Кабачкова запіканка з куркою: рецепт смачної страви

Сезон кабачків — чудова нагода готувати прості, поживні та водночас легкі страви. Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, зверніть увагу на запіканку з кабачків, курячого філе та сиру. Вона готується менш ніж за годину, виходить соковитою, ситною та чудово підійде як для обіду, так і для вечері.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
129 ккал
Коментарі
Кабачкова запіканка з куркою tiktok.com/@mil_alexx_pp

Кабачкова запіканка з куркою tiktok.com/@mil_alexx_pp

Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Його ніжний смак гармонійно поєднується з м’ясом, сиром, яйцями та овочами, а страви на його основі залишаються легкими навіть попри поживний склад. Саме тому різноманітні запіканки щоліта повертаються до домашнього меню.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp,стане гарним вибором для тих, хто стежить за харчуванням, але не хоче відмовлятися від ситних страв.

Інгредієнти

куряче філе
800 г
кабачок
350 г
помідори
100 г
твердий сир
70 г
яйця
3 шт.
сметана
3 ст. л
сіль
чорний перець

Приготування

  1. Кабачки наріжте кружальцями завтовшки приблизно пів сантиметра та викладіть на дно форми для запікання.

  2. Посоліть і поперчіть.

  3. В окремій мисці збийте яйця, додайте сметану, натертий твердий сир, нарізане невеликими шматочками куряче філе, сіль і перець.

  4. Добре перемішайте до однорідності.

  5. Готову суміш рівномірно розподіліть поверх кабачків, зверху викладіть кружальця помідорів.

  6. Запікайте страву у духовці за температури 190°C протягом 35 хв до рум’яної скоринки та повної готовності курячого філе.

Літні рецепти не обов’язково мають бути складними, щоб вражати смаком. Кабачкова запіканка з куркою — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати повноцінний, поживний та водночас легкий обід або вечерю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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