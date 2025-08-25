Кабачкове намащення з плавленим сиром: цікавий рецепт

Кабачкове намащення з плавленим сиром / tiktok.com_@alionakarpiuk

У сезон вони доступні, недорогі й корисні, адже містять вітаміни групи B, С, калій, магній та майже не мають калорій, усього близько 25 ккал на 100 г. Фудблогерка Альона Карпюк пропонує простий, але дуже смачний рецепт кабачкового намащення з плавленим сиром. Це страва, яка стане ідеальним доповненням до тостів, хлібців чи навіть до картоплі в мундирі. А головне — готується вона швидко, потребує мінімум продуктів і надзвичайно подобається дітям.

Інгредієнти середній кабачок 1 шт. (300–400 г) плавлений сирок 2 шт. часник 1–2 зубки олія 1–2 ст. л. сіль перець спеції на вибір (сушений кріп, базилік або орегано)

Приготування

Добре промийте кабачок і наріжте його невеликими кубиками. Якщо шкірка жорстка, краще зняти її, але молоді кабачки можна залишати зі шкіркою. На пательні розігрійте олію і викладіть кабачки. Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні 10–15 хв, періодично помішуючи. Вичавіть часник, посоліть і поперчіть кабачки. Продовжуйте тушкувати ще 5 хв. Воду доливати не потрібно — овочі виділять власний сік. Якщо соку залишилося забагато, дайте йому випаруватися без кришки кілька хвилин. Важливо стежити, щоб кабачки не підсмажилися, адже нам потрібна ніжна маса. Перекладіть теплі овочі до блендера, додайте нарізані плавлені сирки та збийте до однорідності. Ви отримаєте кремову масу з ніжним вершковим смаком. Перекладіть намащення до форми чи контейнера і дайте йому повністю охолонути. Теплим воно теж смачне, але після охолодження структура стає густішою і краще намащується.

Подавання

На підсмаженому хлібі чи тостах — як легка закуска.

Як соус до відварної картоплі чи печених овочів.

На святковому столі — як альтернатива паштетам чи дорогим закускам.

З лавашем або хлібцями — для швидкого перекушування.

Спробуйте цей рецепт у сезон кабачків і переконайтеся, що проста страва може бути не лише корисною, а й напрочуд смачною.