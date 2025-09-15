Кабачковий брауні: рецепт оригінального десерту, який може вас здивувати

Кабачковий брауні / © Credits

У ніжному шоколадному тісті ховається кабачок і ніхто з гостей навіть не здогадається про його присутність. Навпаки, вони попросять у вас рецепт. Цей десерт поєднує класичну насолоду від брауні з користю та ніжною текстурою, яку дає кабачок. Він робить тісто вологим, але не «овочевим» на смак. Це чудовий спосіб здивувати рідних і водночас додати улюбленим ласощам трішки користі — про це розповіли на сторінці anny cooking.

Інгредієнти Кабачок 300 г Яйця 2 шт. Цукор 130 г Ванільний цукор 1 пакетик Какао-порошок 50 г Розпушувач 10 г Борошно 150 г Горіхи Шоколадна крихта Кокосова стружка

Приготування

Помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці кабачок. Якщо він молодий та без великих зернят, достатньо просто ретельно відтиснути зайвий сік. У мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додайте кабачок. В іншій мисці з’єднайте борошно, какао та розпушувач. Обережно вмішайте сухі інгредієнти у рідкі, але не збивайте надто довго. Тісто має залишатися густим і трохи липким. Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом. Посипте зверху горіхами чи шматочками шоколаду. Випікайте за 180°C близько 35 хв. Вставте зубочистку у центр, вона має вийти майже сухою, з кількома вологими крихтами — це ознака справжнього брауні.

Подавання

Поріжте на невеликі квадрати та посипте цукровою пудрою.

Подайте з кулькою ванільного морозива для контрасту текстур.

Додайте ягідний соус або свіжі фрукти — вони підкреслять шоколадний смак.

Поради

Якщо хочете насиченішого смаку, додайте у тісто дрібку кави — вона зробить смак шоколаду яскравішим.

Для безглютенової версії використовуйте мигдальне чи вівсяне борошно.

Кабачковий брауні — це не просто модний рецепт із соцмереж, а справді універсальний десерт, який поєднує смак, ніжність і користь. Він підійде як до сімейної вечері, так і для святкового столу. А головне — здивує всіх, хто спробує, адже кабачок у ньому зовсім непомітний.