Рецепти
102
2 хв

Кабачковий брауні: рецепт оригінального десерту, який може вас здивувати

Хто сказав, що кабачки — це лише про овочеві рагу, оладки чи запіканки? Сучасні кулінари дедалі частіше використовують цей універсальний овоч у десертах. Один із найцікавіших прикладів — кабачковий брауні.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1 година
200 ккал
Кабачковий брауні

Кабачковий брауні / © Credits

У ніжному шоколадному тісті ховається кабачок і ніхто з гостей навіть не здогадається про його присутність. Навпаки, вони попросять у вас рецепт. Цей десерт поєднує класичну насолоду від брауні з користю та ніжною текстурою, яку дає кабачок. Він робить тісто вологим, але не «овочевим» на смак. Це чудовий спосіб здивувати рідних і водночас додати улюбленим ласощам трішки користі — про це розповіли на сторінці anny cooking.

Інгредієнти

Кабачок
300 г
Яйця
2 шт.
Цукор
130 г
Ванільний цукор
1 пакетик
Какао-порошок
50 г
Розпушувач
10 г
Борошно
150 г
Горіхи
Шоколадна крихта
Кокосова стружка

Приготування

  1. Помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці кабачок. Якщо він молодий та без великих зернят, достатньо просто ретельно відтиснути зайвий сік.

  2. У мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додайте кабачок.

  3. В іншій мисці з’єднайте борошно, какао та розпушувач.

  4. Обережно вмішайте сухі інгредієнти у рідкі, але не збивайте надто довго. Тісто має залишатися густим і трохи липким.

  5. Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом. Посипте зверху горіхами чи шматочками шоколаду.

  6. Випікайте за 180°C близько 35 хв.

  7. Вставте зубочистку у центр, вона має вийти майже сухою, з кількома вологими крихтами — це ознака справжнього брауні.

Подавання

  • Поріжте на невеликі квадрати та посипте цукровою пудрою.

  • Подайте з кулькою ванільного морозива для контрасту текстур.

  • Додайте ягідний соус або свіжі фрукти — вони підкреслять шоколадний смак.

Поради

  • Якщо хочете насиченішого смаку, додайте у тісто дрібку кави — вона зробить смак шоколаду яскравішим.

  • Для безглютенової версії використовуйте мигдальне чи вівсяне борошно.

Кабачковий брауні — це не просто модний рецепт із соцмереж, а справді універсальний десерт, який поєднує смак, ніжність і користь. Він підійде як до сімейної вечері, так і для святкового столу. А головне — здивує всіх, хто спробує, адже кабачок у ньому зовсім непомітний.

