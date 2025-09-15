- Дата публікації
Кабачковий брауні: рецепт оригінального десерту, який може вас здивувати
Хто сказав, що кабачки — це лише про овочеві рагу, оладки чи запіканки? Сучасні кулінари дедалі частіше використовують цей універсальний овоч у десертах. Один із найцікавіших прикладів — кабачковий брауні.
У ніжному шоколадному тісті ховається кабачок і ніхто з гостей навіть не здогадається про його присутність. Навпаки, вони попросять у вас рецепт. Цей десерт поєднує класичну насолоду від брауні з користю та ніжною текстурою, яку дає кабачок. Він робить тісто вологим, але не «овочевим» на смак. Це чудовий спосіб здивувати рідних і водночас додати улюбленим ласощам трішки користі — про це розповіли на сторінці anny cooking.
Інгредієнти
- Кабачок
- 300 г
- Яйця
- 2 шт.
- Цукор
- 130 г
- Ванільний цукор
- 1 пакетик
- Какао-порошок
- 50 г
- Розпушувач
- 10 г
- Борошно
- 150 г
- Горіхи
-
- Шоколадна крихта
-
- Кокосова стружка
-
Приготування
Помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці кабачок. Якщо він молодий та без великих зернят, достатньо просто ретельно відтиснути зайвий сік.
У мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додайте кабачок.
В іншій мисці з’єднайте борошно, какао та розпушувач.
Обережно вмішайте сухі інгредієнти у рідкі, але не збивайте надто довго. Тісто має залишатися густим і трохи липким.
Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом. Посипте зверху горіхами чи шматочками шоколаду.
Випікайте за 180°C близько 35 хв.
Вставте зубочистку у центр, вона має вийти майже сухою, з кількома вологими крихтами — це ознака справжнього брауні.
Подавання
Поріжте на невеликі квадрати та посипте цукровою пудрою.
Подайте з кулькою ванільного морозива для контрасту текстур.
Додайте ягідний соус або свіжі фрукти — вони підкреслять шоколадний смак.
Поради
Якщо хочете насиченішого смаку, додайте у тісто дрібку кави — вона зробить смак шоколаду яскравішим.
Для безглютенової версії використовуйте мигдальне чи вівсяне борошно.
Кабачковий брауні — це не просто модний рецепт із соцмереж, а справді універсальний десерт, який поєднує смак, ніжність і користь. Він підійде як до сімейної вечері, так і для святкового столу. А головне — здивує всіх, хто спробує, адже кабачок у ньому зовсім непомітний.