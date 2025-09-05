Кабачкові човники з начинкою: рецепт соковитої страви

Кабачкові човники з начинкою tiktok.com_@foodblog_kristi

Цей рецепт кабачкових човників із курячим фаршем та овочами — справжня знахідка для господинь. Він поєднує ніжність кабачка, соковитість начинки та золотисту скоринку з сиру, від якої важко втриматися. Як все правильно приготувати розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти Кабачки 2 шт. (700 г) Курячий фарш 300 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Помідор 1 шт. Твердий сир 100 г Свіжа зелень (кріп, петрушка) Сіль Чорний перець Спеції Рослинна олія 2–3 ст. л

Приготування

Кабачки ретельно помийте та розріжте вздовж на дві половинки. Акуратно видаліть м’якуш ложкою, щоб утворилися «човники». Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, злегка присоліть, приправте спеціями, збризніть олією та відправте у духовку, розігріту до 180°C на 20 хв. На сковороді розігрійте трохи олії, обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте подрібнений мʼякуш кабачків і тушкуйте разом 5 хв. Всипте курячий фарш і обсмажуйте 8–10 хв, поки він не стане розсипчастим. Додайте нарізаний помідор, сіль і спеції. Добре перемішайте та зніміть із вогню. Наповніть кабачкові човники підготовленою начинкою. Поверніть їх у духовку ще на 20 хв. За 5 хв до завершення посипте тертим сиром, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка. Готову страву прикрасьте свіжою зеленню. Подавати можна як самостійну гарячу страву чи з легким овочевим салатом.

Поради

Для насиченішого смаку додайте до начинки трохи часнику чи болгарський перець.

Якщо хочете легший варіант, замініть частину фаршу грибами.

Сир краще брати добре плавкий, наприклад, гауду чи моцарелу.

Для пікантності можна посипати готові човники меленим чилі чи сушеним базиліком.

Секрет успіху цієї страви — баланс ніжності кабачка, ситності м’яса та вершкової нотки сиру. Це саме той рецепт, який сподобається і дорослим, і дітям, а головне, готується він без зайвих зусиль.