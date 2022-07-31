Кабачкові оладки с кропом: швидкий рецепт від Євгена Клопотенка

Приготувати їх дуже просто і займає це лічені хвилини. На щастя кабачки в літній сезон знайти не складно. Клопотенко пропонує додати до кабачків трохи сушеного кропу та гарантує, що це буде дуже смачно.

"Пропорції: 1 кабачок, 1 яйце, столова ложка сметани, 3-4 столові ложки борошна. Сушений кріп - скільки ваша душа бажає, але у межах розумного.

Потім можете піти далі і прокачувати смак кабачкових чим хочете: м'ята, часник, сир, гриби, кукурудза. Це та база, де всі ваші ігри мають сенс, бо кабачки більше відповідають по структурі і підлаштовуються під інші продукти. Смажити треба в розігрітій олії десь по 1-2 хвилині з кожного боку", - пишет шефкухар.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три способи, як заморозити кабачки на зиму. Адже в розпал сезону ці овочі можна знайти в кожному магазині, а ось взимку купити їх не так просто.

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