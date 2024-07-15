Кабачкові рулети: рецепт легкої овочевої закуски

Приготуйте легку, гарну овочеву закуску, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Кабачки обов'язково обирайте молоді.
Наріжте їх тонкими слайсами, запаніруйте в борошні, потім в яйцях і обсмажте. Нанесіть на них шар начинки із сиру, часнику, зелені, покладіть помідор і заверніть у рулетики.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- сметана
- 2 ст. л.
- помідор
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп
- 2 гілочки
- олія
- Кабачки помийте. Наріжте тонкими слайсами, присипте сіллю та залиште на 10 хвилин. Потім злийте рідину і промокніть серветкою.
- Яйця збийте віничком до однорідної маси. Посоліть.
- Обваляйте з обох боків кожен кабачковий слайс у борошні, занурте у збите яйце.
- Потім обсмажте на розігрітій сковороді з олією з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору.
- Приготуйте начинку. Твердий сир натріть на великій тертці, кріп подрібніть дрібно, часник очистіть і видавіть через прес. Додайте сметану, перець чорний мелений і сіль, а потім добре перемішайте.
- Помідор вимийте та наріжте невеликими смужками.
- Змастіть кожну смужку кабачків начинкою, покладіть помідор і заверніть рулетиком.
Поради:
- Сметану можна замінити на майонез.
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