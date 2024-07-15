Кабачкові рулети: рецепт легкої овочевої закуски

Наріжте їх тонкими слайсами, запаніруйте в борошні, потім в яйцях і обсмажте. Нанесіть на них шар начинки із сиру, часнику, зелені, покладіть помідор і заверніть у рулетики.

Інгредієнти кабачки 2 шт. борошно пшеничне 2 ст. л. яйця курячі 2 шт. сир твердий 100 г сметана 2 ст. л. помідор 1 шт. часник 3 зубчики перець чорний мелений сіль кріп 2 гілочки олія

Кабачки помийте. Наріжте тонкими слайсами, присипте сіллю та залиште на 10 хвилин. Потім злийте рідину і промокніть серветкою. Яйця збийте віничком до однорідної маси. Посоліть. Обваляйте з обох боків кожен кабачковий слайс у борошні, занурте у збите яйце. Потім обсмажте на розігрітій сковороді з олією з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору. Приготуйте начинку. Твердий сир натріть на великій тертці, кріп подрібніть дрібно, часник очистіть і видавіть через прес. Додайте сметану, перець чорний мелений і сіль, а потім добре перемішайте. Помідор вимийте та наріжте невеликими смужками. Змастіть кожну смужку кабачків начинкою, покладіть помідор і заверніть рулетиком.

Поради:

Сметану можна замінити на майонез.

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