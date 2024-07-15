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Кабачкові рулети: рецепт легкої овочевої закуски

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
96 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
270
Час на прочитання
1 хв
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Кабачкові рулети: рецепт легкої овочевої закуски

Кабачкові рулети / Фото: Credits

Приготуйте легку, гарну овочеву закуску, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Кабачки обов'язково обирайте молоді.

Наріжте їх тонкими слайсами, запаніруйте в борошні, потім в яйцях і обсмажте. Нанесіть на них шар начинки із сиру, часнику, зелені, покладіть помідор і заверніть у рулетики.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
100 г
сметана
2 ст. л.
помідор
1 шт.
часник
3 зубчики
перець чорний мелений
сіль
кріп
2 гілочки
олія
  1. Кабачки помийте. Наріжте тонкими слайсами, присипте сіллю та залиште на 10 хвилин. Потім злийте рідину і промокніть серветкою.
  2. Яйця збийте віничком до однорідної маси. Посоліть.
  3. Обваляйте з обох боків кожен кабачковий слайс у борошні, занурте у збите яйце.
  4. Потім обсмажте на розігрітій сковороді з олією з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору.
  5. Приготуйте начинку. Твердий сир натріть на великій тертці, кріп подрібніть дрібно, часник очистіть і видавіть через прес. Додайте сметану, перець чорний мелений і сіль, а потім добре перемішайте.
  6. Помідор вимийте та наріжте невеликими смужками.
  7. Змастіть кожну смужку кабачків начинкою, покладіть помідор і заверніть рулетиком.

Поради:

  • Сметану можна замінити на майонез.

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