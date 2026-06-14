Кабачкові відбивні: рецепт цікавої літньої страви

Кабачкові відбивні tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Кабачкові відбивні — це своєрідна інтерпретація класичних м’ясних відбивних, де роль «обгортки» бере на себе тонкий шар овочу. Усередині — соковитий фарш зі спеціями та зеленню, який під час смаження стає ніжним і ароматним. У результаті отримуєте страву, яка легко вписується як у сімейну вечерю, так і у літній пікнік, а як все приготувати розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти молоді кабачки 1–2 шт. фарш 300 г яйця 3 шт. (+ 1 за бажанням для фаршу) борошно 3 ст. л зелень сіль чорний перець сушений часник олія

Кабачкові відбивні tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Кабачки добре вимийте та наріжте вздовж тонкими довгими пластинками. Злегка посоліть, додайте перець і сушений часник, залиште приблизно на 10 хв. Фарш змішайте зі спеціями, подрібненою зеленню та яйцем, за бажанням, для більшої соковитості). Добре вимішайте масу. На кожну скибочку кабачка викладіть невелику кількість фаршу та акуратно «склейте» краї, сформуйте своєрідну відбивну. Окремо збийте яйця з дрібкою солі. Кожну заготовлю спочатку обваляйте у борошні, а потім занурте в яєчну суміш. Розігрійте сковорідку з олією. Обсмажуйте відбивні на середньому вогні приблизно по 5 хв з кожного боку до рум’яної золотистої скоринки.

Кабачкові відбивні — приклад того, як проста сезонна страва може перетворитися на маленький кулінарний ритуал. Вони поєднують у собі легкість овочів і ситність м’яса, а головне, не потребують складних інгредієнтів або тривалого приготування.

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