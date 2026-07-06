Кабачковий кетчуп: рецепт домашнього соусу

Кабачковий кетчуп tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Коли сезон кабачків у розпалі, саме час перетворити їх на щось більше, ніж просто гарнір. На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт кабачкового кетчупу — ніжного, ароматного та напрочуд бюджетного соусу, який легко конкурує з магазинними аналогами та стає ідеальною заготівлею на зиму.

Інгредієнти очищені кабачки 2 кг буряк 200 г цибуля 400 г сіль 1,5 ст. л томатна паста 250 г цукор 200 г оцет 150 мл лавровий лист 5 шт. духмяний перець 5 горошин кориця 0,5 ч. л паприка 0,5 ч. л мелений чорний перець 0,5 ч. л коріандр 0,5 ч. л часник 50 г

Кабачковий кетчуп tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Спочатку кабачки, цибулю та буряк потрібно ретельно вимити, очистити та нарізати дрібними кубиками. Далі додається сіль і все добре перемішується. Овочі залишають на 2 години, щоб вони пустили сік. Після цього масу ставлять у велику каструлю та починають тушкувати. Спочатку на середньому вогні, а коли овочі прогріються, на слабкому. Під закритою кришкою суміш готується приблизно 1,5 години, періодично її потрібно помішувати, щоб нічого не пригоріло. Коли овочі стануть м’якими, їх збивають блендером до однорідної текстури. Саме у цей момент соус починає набувати тієї ніжної консистенції кетчупу. Далі додають цукор, духмяний перець горошком, лавровий лист, корицю, паприку, коріандр, чорний перець, подрібнений часник, томатну пасту та оцет. Усе ретельно перемішують і повертають на повільний вогонь ще на 20 хв. Важливо бути обережними, адже маса активно кипить і «булькає». Після варіння з соусу дістають лавровий лист та інші цілі спеції. Гарячий кабачковий кетчуп розливають у стерилізовані банки, закривають кришками, перевертають догори дном і вкутують у ковдру. У такому вигляді банки залишають до повного охолодження на 12–24 години.

Зберігати соус потрібно у прохолодному темному місці аж до зими.

Кабачковий кетчуп — приклад того, як звичайні сезонні овочі можуть перетворитися на універсальний соус, який додає смаку будь-якій страві.

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