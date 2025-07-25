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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Кабачковий рулет із плавленим сиром і помідорами: рецепт ефектної закуски

Кабачковий рулет — це літня закуска, яка чудово підійде як для святкового столу, так і для обіду або вечері.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Кабачковий рулет із плавленим сиром і помідорами

Кабачковий рулет із плавленим сиром і помідорами / © Credits

Основа рулету — це кабачковий корж, який потрібно запекти в духовці, потім змастити його сирно-сметанним соусом із часником, викласти помідори, згорнути в рулет і відправити на одну годину в холодильник.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • кабачки — 600 г;

  • борошно пшеничне — 3 ст. л.;

  • яйця курячі — 3 шт.;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Для начинки:

  • плавлений сир — 3 шт.;

  • часник — 3 зубчики;

  • сметана — 4 ст. л.;

  • помідори — 2 шт.;

  • кріп;

  • сіль.

Приготування:

  1. Кабачки помийте, очистьте від шкірки, натріть на дрібній тертці, видаліть насіння, посоліть, залиште на 5-10 хвилин, потім злегка відіжміть. Додайте яйця, сметану, борошно, перець чорний мелений, сіль і перемішайте до однорідної маси.

  2. На деко, застелене пергаментним папером, розподіліть рівномірним шаром кабачкове тісто.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Готовий корж залиште до повного охолодження.

  4. Часник очистьте і видавіть через прес.

  5. Плавлений сир натріть на дрібну тертку.

  6. Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  7. Помідори наріжте тонкими слайсами.

Для начинки:

  1. У мисці змішайте плавлений сир, часник, кріп, сметану і сіль.

  2. Готовий кабачковий корж змастіть рівномірно сирною масою, викладіть смужками помідори і скрутіть щільно в рулет. Загорніть його в плівку і відправте в холодильник на одну годину.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-яку.

  • За бажанням сметану можна замінити майонезом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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