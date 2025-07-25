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Кабачковий рулет із плавленим сиром і помідорами: рецепт ефектної закуски
Кабачковий рулет — це літня закуска, яка чудово підійде як для святкового столу, так і для обіду або вечері.
Основа рулету — це кабачковий корж, який потрібно запекти в духовці, потім змастити його сирно-сметанним соусом із часником, викласти помідори, згорнути в рулет і відправити на одну годину в холодильник.
Інгредієнти:
Для тіста:
кабачки — 600 г;
борошно пшеничне — 3 ст. л.;
яйця курячі — 3 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Для начинки:
плавлений сир — 3 шт.;
часник — 3 зубчики;
сметана — 4 ст. л.;
помідори — 2 шт.;
кріп;
сіль.
Приготування:
Кабачки помийте, очистьте від шкірки, натріть на дрібній тертці, видаліть насіння, посоліть, залиште на 5-10 хвилин, потім злегка відіжміть. Додайте яйця, сметану, борошно, перець чорний мелений, сіль і перемішайте до однорідної маси.
На деко, застелене пергаментним папером, розподіліть рівномірним шаром кабачкове тісто.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Готовий корж залиште до повного охолодження.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Плавлений сир натріть на дрібну тертку.
Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Помідори наріжте тонкими слайсами.
Для начинки:
У мисці змішайте плавлений сир, часник, кріп, сметану і сіль.
Готовий кабачковий корж змастіть рівномірно сирною масою, викладіть смужками помідори і скрутіть щільно в рулет. Загорніть його в плівку і відправте в холодильник на одну годину.
Поради:
Сметану використовуйте будь-яку.
За бажанням сметану можна замінити майонезом.