Кабачковий торт: цікавий рецепт ніжної закуски

Кабачковий торт / © Credits

Реклама

Одним із таких рецептів є кабачковий торт — апетитна, ніжна та водночас легка закуска, яка підкорює смаком і виглядом. На відміну від класичних солодких тортів, цей варіант готується на основі овочевих коржів із кабачків, які прошаровуються ароматним соусом із часнику, кропу та сметани чи майонезу, а також соковитими скибочками помідорів. Як все правильно приготувати розповіли на сторінці _with_anna._.

Інгредієнти Кабачки 2 шт. Яйця 3 шт. Борошно 5 ст. л Сіль Часник 2–3 зубчики Майонез Сметана (або густий йогурт) Свіжий кріп 1 пучок Помідори 4 шт. Олія

Приготування

Натріть кабачки на велику тертку. Додайте трохи солі та залиште на 10 хв, щоб виділився сік. Потім добре відтисніть масу, щоб коржі не вийшли водянистими. У мисці змішайте кабачки з яйцями, сіллю та борошном. Має вийти тісто середньої густоти, схоже на тісто для оладок. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте по 2–3 ст. л тіста та розподіляйте його у вигляді тонких млинців. Смажте на малому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Потім викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подрібніть кріп та часник, змішайте зі сметаною та майонезом. Соус має бути ароматним і густим. Викладайте кабачкові коржі шарами, кожен змащуйте соусом і викладайте скибочки помідорів. За бажанням можна додати шар тертого сиру чи навіть варених яєць для ситності. Кабачковий торт краще поставити у холодильник на 1–2 години, тоді шари просочаться та страва стане ніжнішою. Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню чи кільцями помідора.

Поради

Якщо хочете зробити страву дієтичнішою, використовуйте духовку замість сковороди, запікайте коржі за 180°C близько 15 хв.

Для різноманітності можна додати у соус натертий огірок або трохи гірчиці.

Кабачковий торт — це чудове поєднання простоти, користі та ніжного смаку. Він легко готується, має ефектний вигляд і дозволяє експериментувати з начинками. Така страва стане вдалим вибором як для родинної вечері, так і для святкового столу.