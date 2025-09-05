ТСН у соціальних мережах

Кабачки, фаршировані домашнім сиром і моцарелою

Приготуйте корисний і легкий перекус із найпростіших інгредієнтів.

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
82 ккал
Кабачки фаршировані сиром і сиром

Кабачки, фаршировані домашнім сиром і моцарелою / © Credits

Для цього змішайте домашній сир з часником, зеленню, яйцем і моцарелою, наповніть цією сумішшю кабачки та запечіть у духовці. Страва виходить соковитою, зі смачною начинкою і сирною скоринкою.

Інгредієнти

кабачки
2 шт. (невеликі)
сир
150 г
сир моцарела
100 г
часник
2 зубки
яйце
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)

Кабачки помийте та розріжте вздовж на дві частини. За допомогою ложки виберіть м’якоть, щоб вийшли човники.

Моцарелу натріть на середню тертку.

Часник очистьте та видавіть через прес.

Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

У мисці змішайте домашній сир, моцарелу, яйце, часник, зелень, чорний мелений перець і сіль. Наповніть цією сумішшю кабачки. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

