Кабачки по-корейськи швидкого приготування: рецепт пікантної закуски
Обов'язково приготуйте корисні, соковиті та хрусткі кабачки по-корейськи. Для цього вам знадобиться зовсім небагато часу.
Кабачки використовуйте тільки молоді, невеликого розміру. Сирі кабачки дуже ніжні на смак, тому вони швидко замаринуються.
Інгредієнти
- кабачки
- 500 г
- морква
- 1 шт.
- перець чилі
- 0,5 шт.
- приправа для моркви по-корейськи
- 0,5 ч. л.
- часник
- 2 зубчики
- цукор
- 1 ч. л.
- соєвий соус
- 1 ст. л.
- яблучний оцет
- 1 ст. л.
- олія
- 30 мл
- сіль
-
Кабачки помийте і натріть на тертці для корейської моркви.
Моркву почистьте, помийте і натріть на цій же тертці.
Часник очистьте і подрібніть.
Викладіть овочі в миску, додайте часник, перець чилі, приправу для моркви, цукор, соєвий соус, яблучний оцет, олію, сіль за смаком. Усе добре перемішайте руками, трохи обминаючи.
Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник маринуватися на одну годину.
Поради:
Замість яблучного оцту можна використовувати будь-який інший або лимонний сік.