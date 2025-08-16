ТСН у соціальних мережах

Рецепти
107
1 хв

Кабачки по-корейськи швидкого приготування: рецепт пікантної закуски

Обов'язково приготуйте корисні, соковиті та хрусткі кабачки по-корейськи. Для цього вам знадобиться зовсім небагато часу.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 20 хв.
70 ккал
Кабачки по-корейськи швидкого приготування

Кабачки по-корейськи швидкого приготування / © Credits

Кабачки використовуйте тільки молоді, невеликого розміру. Сирі кабачки дуже ніжні на смак, тому вони швидко замаринуються.

Інгредієнти

кабачки
500 г
морква
1 шт.
перець чилі
0,5 шт.
приправа для моркви по-корейськи
0,5 ч. л.
часник
2 зубчики
цукор
1 ч. л.
соєвий соус
1 ст. л.
яблучний оцет
1 ст. л.
олія
30 мл
сіль

  1. Кабачки помийте і натріть на тертці для корейської моркви.

  2. Моркву почистьте, помийте і натріть на цій же тертці.

  3. Часник очистьте і подрібніть.

  4. Викладіть овочі в миску, додайте часник, перець чилі, приправу для моркви, цукор, соєвий соус, яблучний оцет, олію, сіль за смаком. Усе добре перемішайте руками, трохи обминаючи.

  5. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник маринуватися на одну годину.

Поради:

  • Замість яблучного оцту можна використовувати будь-який інший або лимонний сік.

