Кабачки у маринаді з часником: рецепт фантастично смачної консервації

Кабачки у маринаді з часником / © Credits

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Ця закуска — справжній хіт серед домашньої консервації, вона пікантна, ароматна, з легкою кислинкою та виразним овочевим смаком. Такий рецепт точно варто зберегти у свою кулінарну скарбничку.

Ідеєю поділилася фудблогерка VD Necrasova, а ми адаптували її покрокову інструкцію, щоб зробити приготування максимально зрозумілим навіть для тих, хто вперше займається домашньою заготівлею овочів.

Цей рецепт стане вашою кулінарною «паличкою-виручалочкою», коли захочеться подати щось апетитне до картоплі, м’яса, каш або просто покласти на чорний хліб. Такі кабачки гарно тримають форму, мають приємну текстуру та ідеально зберігаються всю зиму.

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Інгредієнти

Кабачки

Кабачки (краще середнього розміру, з м’якою шкіркою) 3,3 кг

Сіль 1 ст. л

Олія 5–6 ст. л

У кожну банку

Кріп 1 зонтик

Часник 4–5 зубчиків

Маринад

Вода 1 л

Цукор 150 г

Сіль 2 ст. л

Лавровий лист 3 шт.

Чорний перець 10–15 горошин

Оцет 9% 150 мл

Приготування

Добре промийте кабачки, не обов’язково очищати шкірку, якщо вона тонка. Наріжте кружечками товщиною 5–7 мм. Посипте 1 ст. л солі, перемішайте та залиште у мисці на 20 хв, щоб пустили сік. У розігріту сковорідку додайте 2 ст. л олії. Обсмажуйте кабачки партіями по 2–3 хв з кожного боку, до золотистої скоринки. Вони повинні залишитися м’якими, але не розлазитись. На дно стерильних літрових банок викладіть зонтик кропу, кілька слайсів часнику, далі шар обсмажених кабачків. Чергуйте шари, поки не заповните банку. Завершіть ще кількома слайсами часнику. У каструлю влийте 1 л води та додайте 150 г цукру, 2 ст. л солі, лаврове листя та чорний перець горошком. Доведіть до кипіння, варіть 2 хв, потім влийте 150 мл 9% оцту. Зніміть з вогню та одразу заливайте банки. У широку каструлю на дно покладіть рушник, поставте банки та обережно влийте теплу воду до «плічок» банок. Півлітрові банки стерилізуйте 15 хв, а літрові банки 20 хв від моменту закипання. Одразу після стерилізації щільно закрутіть кришки ключем або закруткою. Переверніть догори дном, укрийте ковдрою чи рушниками до повного охолодження.

Зберігайте банки у прохолодному, темному місці, наприклад, коморі, погребі чи на нижній полиці шафи. За правильного зберігання така заготівля може зберігатися до 1 року.

Цей рецепт — справжня знахідка для господинь, які люблять смачну та корисну домашню консервацію. Збережіть його собі, приготуйте хоч кілька баночок і взимку обов’язково оцінете це.