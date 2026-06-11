Кабачки з плавленим сиром, від яких неможливо відірватися: рецепт літньої страви

Кабачки / tiktok.com/@liliya.cooking

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Кабачок — справжня зірка теплого сезону. Він містить багато води, має нейтральний смак і легко поєднується практично з будь-якими інгредієнтами. Саме тому його так люблять кухарі та прихильники швидких домашніх рецептів.

Цього разу секрет успіху полягає в поєднанні простих продуктів. Обсмажені цибуля і часник додають страві насиченого аромату, соковитий помідор дарує легку кислинку, а плавлений сир перетворює звичайні овочі на ніжну кремову масу, яка буквально тане в роті. Як результат, ви отримуєте щось середнє між овочевим соте, соусом і теплим намащенням, яке хочеться їсти ложкою просто зі сковорідки. А як усе правильно приготувати — розповіли на сторінці liliya.cooking.

Кабачки / tiktok.com/@liliya.cooking

Інгредієнти кабачки 500 г цибуля 1 шт. часник 2 зубки помідор 1 шт. плавлений сир 160 г сіль чорний перець спеції до овочів олія

Кабачки / tiktok.com/@liliya.cooking

Приготування

Кабачки наріжте невеликими кубиками. На сковорідці розігрійте трохи олії та обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додайте подрібнений часник і готуйте ще близько хвилини. Викладіть кабачки та обсмажуйте кілька хвилин, періодично помішуючи. Додайте дрібно нарізаний помідор, посоліть, поперчіть та приправте спеціями. Тушкуйте овочі приблизно 10 хв, доки кабачки не стануть м’якими. Наприкінці додайте плавлений сир і ретельно перемішайте, щоб він повністю розтанув та об’єднав усі інгредієнти в ніжну кремову масу. Подавайте гарячими з грінками, свіжим хлібом або як самостійну страву.

Ця страва доводить, що кабачки можуть бути не лише корисними, а й по-справжньому вишуканими. Кремова текстура, аромат часнику та ніжний сирний смак роблять її універсальним варіантом для сімейної вечері, швидкого перекушування чи навіть святкового літнього столу.

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