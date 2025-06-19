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Кабачки з фаршем, томатною пастою та овочами: простий сезонний рецепт
Кабачки з фаршем, томатною пастою, соєвим соусом та овочами виходять соковитими, ніжними та ароматними.
Для цього підготуйте овочі та обсмажте їх із фаршем на сковороді.
Інгредієнти
- кабачки
- 1 шт.
- фарш курячий
- 450 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- томатна паста
- 1 ст. л.
- соєвий соус
- 1, 5 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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- зелень (кріп, петрушка)
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Кабачок розріжте на 4 частини та видаліть серцевину. Наріжте на брусочки, посоліть і залиште на 5-10 хвилин, потім злегка відіжміть.
Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.
Моркву очистьте та натріть на велику тертку.
Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
На сковороді, з розігрітою олією обсмажте трохи фарш, додайте цибулю, часник, моркву, томатну пасту, соєвий соус і кабачки. Тушкуйте 15-20 хвилин, поперчіть, посоліть і посипте зеленню.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.