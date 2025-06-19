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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Кабачки з фаршем, томатною пастою та овочами: простий сезонний рецепт

Кабачки з фаршем, томатною пастою, соєвим соусом та овочами виходять соковитими, ніжними та ароматними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Кабачки з фаршем томатною пастою та овочами

Кабачки з фаршем томатною пастою та овочами / © Credits

Для цього підготуйте овочі та обсмажте їх із фаршем на сковороді.

Інгредієнти

кабачки
1 шт.
фарш курячий
450 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубчики
томатна паста
1 ст. л.
соєвий соус
1, 5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень (кріп, петрушка)

  1. Кабачок розріжте на 4 частини та видаліть серцевину. Наріжте на брусочки, посоліть і залиште на 5-10 хвилин, потім злегка відіжміть.

  2. Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.

  3. Моркву очистьте та натріть на велику тертку.

  4. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

  5. На сковороді, з розігрітою олією обсмажте трохи фарш, додайте цибулю, часник, моркву, томатну пасту, соєвий соус і кабачки. Тушкуйте 15-20 хвилин, поперчіть, посоліть і посипте зеленню.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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